Emmanuel Macron a ajuns în Siria. El face prima vizită a unui lider occidental în această țară, după răsturnarea regimului Assad

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Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a sosit luni seară la Damasc, în prima vizită în Siria a unui lider occidental după căderea regimului condus de Bashar al-Assad şi venirea la putere a preşedintelui Ahmed al-Sharaa, transmite AFP, citată de Agerpres.

La Damasc, unde va rămâne până marţi, Macron va pleda pentru „o Sirie liberă, pluralistă, ce îşi respectă fiecare dintre componente” şi joacă un rol de moderator al tensiunilor din Orientul Mijlociu, după cum le-a spus liderul francez jurnaliştilor acreditaţi la Palatul Elysee.

Președintele francez a fost întâmpinat la sosire de ministrul de externe sirian, Assaad al-Shaibani.

Franţa nu a dorit să comunice despre deplasarea preşedintelui Macron până la aterizarea la Damasc, din raţiuni de securitate. Siria este o țară care încearcă să se refacă după un război civil sângeros care a durat mai mult de zece ani.

Aceasta este prima vizită a unui preşedinte francez în Siria după cele făcute de Nicolas Sarkozy în 2008 şi 2009, înainte de ruptura provocată de reprimarea „Primăverii Arabe” în 2011 de către regimul Bashar al-Assad.

Emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani, a fost la începutul lui 2025 primul şef de stat care l-a vizitat pe noul lider sirian.

El a fost urmat, în ianuarie 2026, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi, în aprilie, de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Macron este, însă, primul lider al unei ţări membre a Uniunii Europene şi primul lider al unei puteri occidentale care se deplasează la Damasc. El devenise deja primul lider occidental care l-a primit pe Ahmed al-Sharaa într-o vizită, în mai 2025.

Duminică, preşedinţia siriană a precizat că liderul de la Elysee este însoţit de „o delegaţie reunind investitori şi reprezentanţi ai companiilor franceze pentru întărirea cooperării economice”.