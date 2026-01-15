Emmanuel Macron: „Suntem în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”

2 minute de citit Publicat la 16:47 15 Ian 2026 Modificat la 16:47 15 Ian 2026

Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat baza aeriană Istres, aflată în sudul Franței, 15 ianuarie 2026. sursa foto: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat, joi, că recentele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești” și a susținut că, în privința sprijinului pentru Kiev, „Coaliția de Voință” a reușit să compenseze retragerea Statele Unite, relatează EFE, citată de Agerpres.

Într-un discurs adresat forțelor armate, Macron a declarat că lansarea, săptămâna trecută, a unei a doua rachete Oreșnik în Ucraina evidențiază amenințarea în creștere din partea Rusiei. El a subliniat că armata franceză trebuie să fie pregătită.

„Pentru cei care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acțiune a rachetelor lor”, a declarat președintele francez, amintind că rachetele Oreșnik pot transporta focoase nucleare.

„Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt”, a adăugat Emmanuel Macron, făcând apel la cooperare cu Germania și Regatul Unit pentru „a avansa în capacitățile de foc de mare profunzime”, astfel încât „să creștem credibilitatea și să susținem descurajarea nucleară”, așa cum a procedat deja Rusia.

Discursul a fost rostit la baza militară Istres, din sud-estul Franței. Macron a recunoscut că Europa are întârzieri în anumite domenii, precum cel al dronelor – aspect devenit evident în războiul din Ucraina –, dar a subliniat că există puncte forte în alte arii, cum este cea a informațiilor militare, unde, potrivit lui, Franța a preluat un rol-cheie.

„În timp ce Ucraina depindea în esență de capacitățile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franța”, a afirmat șeful statului francez.

Președintele a evidențiat și rolul „Coaliției de Voință”, formată pentru sprijinirea Ucrainei, despre care a spus că a reușit să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, slăbit după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Întregul sprijin pentru Ucraina, finanțarea în războiul său de rezistență vine în proporție de 100% de la Coaliția de Voință”, a declarat Macron, apreciind acest lucru drept un semnal puternic al capacităților militare ale Europei.

El a menționat, totodată, progresele realizate de grupul format din aproximativ 34 de state, membre și non-membre ale Uniunii Europene, în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina după un eventual armistițiu.

„Trimitem un semnal puternic partenerilor noștri ucraineni, celorlalți europeni și lumii întregi că suntem pregătiți. Suntem pregătiți să susținem acest efort de rezistență. Suntem pregătiți să descurajăm noi agresiuni și să menținem pacea pe teritoriul nostru”, a spus președintele francez.

Potrivit acestuia, Coaliția de Voință este dispusă să „garanteze pacea în mod credibil”, prin angajamente legate de controlul zonei de-a lungul liniei de încetare a focului, de reconstruirea armatei ucrainene și de alte garanții de securitate.

În acest context, Macron a subliniat crearea, „pentru prima dată în istorie”, a unui comandament franco-britanic unificat și a salutat sprijinul Statelor Unite.

„Este un progres enorm și istoric care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării”, a concluzionat președintele francez, arătând că războiul din Ucraina a scos în evidență nevoia consolidării capacităților militare ale Europei în fața „amenințărilor în creștere”.