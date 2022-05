Emmanuel Macron, discuție de peste două ore cu Vladimir Putin, după mai bine de o lună de tăcere

Conform presei franceze, convorbirea a durat două ore și 10 minute.

De la ultima discuție cu omologul rus, Macron a câștigat un al doilea mandat de președinte al Franței și a fost felicitat inclusiv de Putin.

Discuția de marți, de la prânz, a avut loc la inițiativa liderului francez și vine după dialogul telefonic de sâmbătă între Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Președinții francez și rus au avut numeroase convorbiri în ultimele luni, inclusiv opt dialoguri de la începutul invaziei ruse, dar nu și-au mai vorbit după descoperirea masacrului de la Bucea, în regiunea Kievului, la începutul lunii aprilie.

Calificând "de nesuportat" imaginile cu numeroase cadavre găsite în acest oraș după retragerea armatei ruse, Emmanuel Macron a afirmat că Moscova ar trebui să răspundă pentru aceste crime.

Contactele telefonice cu liderul de la Kremlin i-au atras critici președintelui francez pe plan intern și internațional, inclusiv din partea premierului polonez Mateusz Morawiecki.

Însă Macron a respins criticile, invocând necesitatea de a păstra deschisă o linie de dialog cu Putin, ceea ce, în opinia sa, "nu este o dovadă de complezență şi nici de slăbiciune".

"Este de datoria mea să vorbesc cu el, avem nevoie de asta. Nu voi înceta să o fac", spunea luna trecută liderul de la Elysee.

În cursul discuției telefonice de sâmbătă cu Zelenski, Macron a anunțat că Franța își va intensifica trimiterea de material militar și ajutor umanitar către Ucraina.

Potrivit oficialilor francezi, livrările către Ucraina au ajuns la peste 615 tone de echipamente.

La rândul său, premierul britanic Boris Johnson s-a adresat, marți, prin videoconferință, Radei Supreme, parlamentul unicameral ucrainean.

Gestul este o premieră pentru un lider occidental și a fost primit cu aplauze în forul parlamentar de la Kiev, unde a fost prezent și președintele Volodimir Zelenski.

Johnson urma să anunțe un ajutor militar suplimentar în valoare de 300 de milioane de lire sterline pentru armata ucraineană.

Boris Johnson spoke in the Verkhovna Rada via video conference. Volodymyr Zelenskyy attended the parliament in person. pic.twitter.com/2PVOkMo5dY