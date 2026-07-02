EPPO anchetează partidul lui Jordan Bardella pentru deturnare de fonduri europene. Percheziții de amploare în patru țări

Parchetul European a confirmat că desfășoară în prezent anchete în Franța și în alte state europene. FOTO: Hepta

Parchetul European (EPPO) a desfășurat percheziții într-un dosar care vizează posibila utilizare abuzivă a fondurilor europene de către grupul Identitate și Democrație (ID), din care a făcut parte și Rassemblement National (RN) între 2019 și 2024. Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, au avut loc mai multe percheziții în Franța, Spania, Italia și Belgia, în cadrul unei proceduri deschise în iulie 2025, după transmiterea unui raport al Direcției pentru Afaceri Financiare a Parlamentului European. Operațiunile au fost coordonate de Oficiul Central pentru Combaterea Corupției și a Infracțiunilor Financiare și Fiscale din Franța, cu sprijinul altor servicii.

Parchetul European a confirmat pentru Le Monde că desfășoară în prezent anchete în Franța și în alte state europene, însă a refuzat să ofere informații suplimentare pentru a nu compromite desfășurarea investigației. Instituția a reamintit că acționează ca „parchet independent al Uniunii Europene, însărcinat să investigheze, să urmărească penal și să trimită în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE”. La rândul său, Jean-Paul Garraud, șeful delegației RN în Parlamentul European, a declarat că formațiunea nu a primit până în prezent nicio solicitare din partea Parchetului European și că, dacă aceasta va exista, va coopera cu bună-credință.

Potrivit raportului care a stat la baza anchetei, grupul ID, format din eurodeputați ai partidelor de extremă dreapta din Franța, Țările de Jos, Italia și alte state, ar fi cheltuit în mod nejustificat 4,33 milioane de euro primiți de la Parlamentul European pentru funcționarea sa. Raportul indică, pe de o parte, donații de peste 700.000 de euro către asociații fără legătură cu activitatea grupului politic și, pe de altă parte, contracte în valoare de peste 3,6 milioane de euro atribuite, uneori fără licitație, unor companii apropiate partidelor de extremă dreapta membre ale grupului.

Printre aceste companii se numără Unanime și e-Politic, două firme asociate așa-numitei „GUD Connection”, denumită astfel după fostul grup studențesc de extremă dreapta Groupe Union Défense (GUD). Cele două societăți au fost furnizori obișnuiți ai campaniilor RN. Potrivit informațiilor Le Monde, anchetatorii au efectuat percheziții inclusiv în spații folosite de fondatorul agenției e-Politic, Paul-Alexandre Martin, inclusiv la domiciliul acestuia din sudul Franței.

Perchezițiile îl vizează în special pe Paul-Alexandre Martin

Spania, Italia, Franța și Belgia reprezintă principalele zone de activitate ale lui Paul-Alexandre Martin în ultimii ani. După campania prezidențială din 2022 a lui Marine Le Pen, acesta s-a stabilit la Madrid, unde și-a înființat o companie de comunicare digitală denumită Design Services & E-Marketing Consulting, potrivit foștilor responsabili ai campaniei.

Italia, unde s-a refugiat Frédéric Chatillon, mentorul său, rămâne însă un centru important al rețelei foștilor membri GUD. La Roma, Chatillon deține holdingul Awen și controlează Groupement des imprimeurs français, alături de alți foști membri ai GUD și de Paul-Alexandre Martin, care este în continuare președintele companiei. Potrivit publicației Libération, această societate se numără printre cele trei tipografii vizate de percheziții efectuate în iulie 2025 într-o altă anchetă privind posibile supraevaluări ale contractelor în detrimentul statului francez.

În Belgia, unde se află instituțiile europene, compania e-Politic a primit din 2019 peste două milioane de euro din partea grupului RN din Parlamentul European.

După retragerea treptată, începând din 2023, a lui Frédéric Chatillon și Axel Loustau, îndepărtați public de Marine Le Pen, Paul-Alexandre Martin a devenit acționarul unic al e-Politic. La 6 mai 2026, el a schimbat denumirea companiei în E-nvictius, iar numele comercial a devenit Ulysse.

Indiferent de schimbarea denumirii sau a acționariatului, compania provenită din „GUD Connection” și-a păstrat influența în cadrul RN. La alegerile europene din 2024, a încasat peste 300.000 de euro pentru campania condusă de Jordan Bardella. În actualul mandat european, deși partidul anunțase că analizează oportunitatea continuării colaborării, grupul RN din Parlamentul European a plătit aproape 500.000 de euro companiei e-Politic între iulie 2024 și decembrie 2025, potrivit datelor publicate pe 30 iunie de Parlamentul European. Tot această companie a realizat și filmul funeraliilor familiale ale lui Jean-Marie Le Pen, în ianuarie 2025, potrivit unei dezvăluiri Libération.

Influența lui Paul-Alexandre Martin în RN

În interiorul RN, Paul-Alexandre Martin este considerat o persoană de încredere și lipsită de radicalism. El a fost unul dintre liderii Frontului Național al Tineretului (FNJ) la mijlocul anilor 2010 și candidat al partidului la alegerile legislative din 2012. Format sub influența lui Frédéric Chatillon și a fostului lider al FNJ, Julien Rochedy, Martin a instruit la e-Politic doi dintre colaboratorii apropiați ai lui Jordan Bardella: șeful de cabinet François Paradol și consilierul Donatien Véret. De asemenea, eurodeputata Julie Rechagneux a lucrat în cadrul companiei înainte de a intra în politică.

Dincolo de activitatea de comunicare și administrare a rețelelor sociale, Paul-Alexandre Martin este creditat și cu elaborarea unor sloganuri de campanie. În 2022, el ar fi propus sloganul „Sans lui” („Fără el”), ca răspuns la sloganul „Avec vous” („Cu voi”) al lui Emmanuel Macron. Alexandre Loubet, directorul campaniei pentru alegerile europene și consilier apropiat al lui Jordan Bardella, declara pentru Le Monde în 2023: „Este un profesionist foarte bun, cu idei excelente de comunicare. Nu îi cunosc opiniile politice. Dacă aș avea de-a face cu membri GUD, oricât de profesioniști ar fi, ar exista o problemă reală.”

Deși Paul-Alexandre Martin evită în prezent să își exprime public convingerile politice, simpatiile sale sunt cunoscute. Pe rețelele sociale, el i-a adus omagii lui Jean-François Michaud, unul dintre finanțatorii Noii Drepte franceze, refugiat în Belgia și apropiat de foștii membri GUD. Printre prietenii săi se numără Jean-Eudes Gannat, figură a extremei drepte neofasciste franceze, și Logan Djian, militant condamnat de două ori pentru violențe și cunoscut pentru tatuajele cu simboluri naziste. Potrivit Mediapart, Martin și Djian și-au petrecut împreună vacanțele în Tirol și la Budapesta în 2024 și 2025. Cu toate că aceste legături erau cunoscute în anturajul lui Jordan Bardella, ele nu au dus până în prezent la încetarea contractelor dintre RN și compania sa.