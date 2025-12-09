„Este foarte important pentru protecţia trupelor”. Finlanda a cumpărat sute de sisteme de bruiaj și detectare a dronelor

1 minut de citit Publicat la 20:18 09 Dec 2025 Modificat la 20:18 09 Dec 2025

Aceste echipamente pot crea o „cupolă” electromagnetică ce blochează semnalele de control și de navigație ale dronelor. sursa foto: Getty

Finlanda își întărește sistemele de apărare împotriva dronelor, pe fondul consolidării masive a capacităților militare în statele de pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina. Țara nordică a achiziționat sute de sisteme de bruiaj și de detectare, într-un efort de protejare a infrastructurii critice și a trupelor proprii, relatează Agerpres.

Utilizarea dronelor pe scară largă pe frontul ucrainean și incidentul din septembrie, când 20 de drone ruse au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte, au accelerat măsurile defensive ale statelor aliate.

Colonelul Mano-Mikael Nokelainen, reprezentant al apărării antiaeriene finlandeze, a confirmat că Forțele Armate au cumpărat sisteme de bruiaj SkyWiper Omni Max, produse de compania lituaniană NT Service.

Aceste echipamente pot crea o „cupolă” electromagnetică ce blochează semnalele de control și de navigație ale dronelor, fiind destinate protejării infrastructurii esențiale, inclusiv bazelor militare.

„Este foarte important pentru propria protecţie a trupelor. Cu alte cuvinte, acest sistem împiedică dronele să poată zbura deasupra trupelor”, a explicat Nokelainen. Finlanda are aproape 1.350 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.

Sistemele de detectare achiziționate sunt modelul Airfence, fabricate de compania finlandeză Sensofusion.

Noul echipament vizează neutralizarea dronelor mici de recunoaștere, a precizat Mano-Mikael Nokelainen, care nu a oferit detalii despre capacitățile Finlandei de a contracara dronele de dimensiuni mari.

În prezent, Finlanda dispune de o flotă de aproape 1.000 de drone de recunoaștere FPV (First-Person View), produse atât în SUA, cât și local, de compania Insta.

Armata finlandeză intenționează ca în 2026 să comande mai multe drone de diferite tipuri și dimensiuni, precum și sisteme suplimentare de contracarare.