Europa e „dublu colonizată”, spune şeful Fondului suveran din Franţa. „Consecinţele se văd deja”

Nicolas Dufourcq, directorul general al Băncii Publice de Investiții a Franței (Bpifrance). Sursa foto: Hepta

Directorul general al Băncii Publice de Investiții a Franței (Bpifrance), Nicolas Dufourcq, a avertizat că Europa devine „dublu colonizată” de industria chineză și tehnologia americană, potrivit CNBC. „Nu este ceva ce ține de viitor; consecințele se simt acum”, a declarat şeful Fondului suveran din Franţa în fața publicului la conferința de capital privat IPEM, care a avut loc la Paris.

Șeful Băncii Publice de Investiții a Franței (Bpifrance) a prezentat o imagine sumbră a Europei, afirmând că bătrânul continent este prins între cele mai mari două economii ale lumii și nu este capabil să își finanțeze propriile industrii esențiale pentru viitor, conform sursei citate.

Nicolas Dufourcq a avertizat că Europa este copleșită de industria chineză și de tehnologia americană și că își accelerează declinul economic prin exportul economiilor sale.

„Îmi pare rău să fiu radical în viziunea mea, dar suntem colonizați dublu: colonizați industrial de chinezi, colonizați digital de americani. Nu este ceva ce ține de viitor; consecințele se resimt acum”, a declarat Dufourcq săptămâna trecută la IPEM, o conferință de capital privat desfășurată la Paris.

Nicolas Dufourcq, care gestionează circa 100 miliarde de euro, a mai precizat că principala problemă o reprezintă capitalul privat european, care este direcţionat către imobiliare sau, atunci când investitorii acceptă risc mai mare, către tehnologia americană – în loc să sprijine inovatorii locali.

El a dat ca exemplu startupul francez de calcul cuantic Quandela, cu performanţe peste rivali americani, dar care se confruntă cu dificultăţi majore de finanţare în Europa.

Datele PitchBook arată că în prima jumătate a anului 2025 companiile sprijinite de fonduri de capital de risc din SUA au atras de aproape patru ori mai mult capital decât cele europene.

„Avem nevoie urgentă de capital privat pentru a finanţa deep tech, care reprezintă viitorul Europei”, a mai menţionat şeful Bpifrance în timpul declaraţiilor.

El a comparat „mentalitatea prudentă” a Europei cu ”cultura californiană”, unde investitorii văd ca pe o datorie finanţarea startupurilor cu risc mare, dar cu potenţial uriaş.

În timp ce Franţa şi alte state europene mizează pe intervenţia guvernamentală, Dufourcq a recunoscut că sprijinul de stat nu este suficient: „Trebuie să ridicăm nivelul de agresivitate al alocării capitalului european către propriile noastre interese”.