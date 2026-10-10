Europa nu ține pasul cu războiul dronelor. Câte sisteme de apărare vor fi gata până în 2030. Raportul UE care arată breșa uriașă

Doar o treime din programe vor livra până în 2030. Foto: Profimedia Images

Investițiile în sisteme de combatere a dronelor au crescut de șase ori în Uniunea Europeană între 2024 și 2025, însă doar aproximativ o treime dintre programele aflate acum în dezvoltare ar urma să devină operaționale până în 2030, potrivit unui raport confidențial al UE consultat de Euronews.

Documentul, raportul anual din 2026 privind gradul de pregătire pentru apărare, realizat de Agenția Europeană de Apărare (EDA), scoate în evidență în continuare probleme serioase în capacitatea Europei de a se apăra de drone și cere statelor membre să investească mai mult atât în drone, cât și în sisteme anti-dronă.

„Investițiile în capacități anti-dronă și de apărare aeriană cu rază foarte scurtă de acțiune au crescut de șase ori între 2024 și 2025, ca răspuns la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele fără pilot, deși doar aproximativ o treime dintre programe sunt așteptate să fie finalizate până în 2030”, se arată în raportul transmis săptămâna trecută guvernelor europene.

Flancul estic al UE, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea dronelor, unele dintre ele ajungând în afara zonei de război din Ucraina. Marți, drone au lovit două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei, iar una dintre ele s-a scufundat.

Europa investește aproape 19 miliarde de euro în drone

Agenția Europeană de Apărare arată că majoritatea statelor membre investesc în drone pentru supraveghere, recunoaștere și identificarea țintelor. Alte tipuri de aparate fără pilot continuă însă să primească mai puțină finanțare, deși rolul lor pe câmpul de luptă devine tot mai important.

Țările UE investesc în total 18,9 miliarde de euro în tehnologii cu drone în perioada 2024-2029.

„În ciuda atenției ridicate acordate achiziției de drone și sisteme de combatere a dronelor, există în continuare lipsuri importante de capacitate și dependențe externe care afectează nivelul general de pregătire al Europei”, se mai arată în document.

Spania, Danemarca, Croația, Letonia și Țările de Jos conduc un proiect comun al UE prin care vor să cumpere împreună drone și sisteme anti-dronă și să creeze un centru tehnologic pentru testare și inovare.

Achiziții fragmentate și o industrie care nu ține pasul

Raportul identifică însă mai multe probleme: achizițiile sunt fragmentate la nivel național, sistemele nu sunt suficient de interoperabile, există prea puține capacități de testare, iar industria europeană nu poate crește suficient de repede producția, mai ales în cazul dronelor înarmate.

Potrivit EDA, acoperirea acestor lipsuri ar costa relativ puțin în comparație cu alte capacități de apărare, însă ar necesita finanțare constantă și o abordare mult mai flexibilă și coordonată.

„Capacitatea industrială nu a ajuns încă la nivelul și viteza de reacție necesare pentru operațiuni de mare intensitate desfășurate pe termen lung, în timp ce ritmul inovației tehnologice depășește ciclurile tradiționale de achiziție, ceea ce creează un risc permanent ca echipamentele să devină depășite înainte de a putea fi folosite”, avertizează raportul.

Cu alte cuvinte, tehnologia dronelor evoluează atât de repede încât unele sisteme riscă să fie deja depășite până în momentul în care ajung efectiv pe teren.

Raportul arată că planurile și programele aflate acum în derulare încearcă să rezolve aceste probleme, dar trebuie însoțite și de doctrine clare de utilizare și de programe de pregătire.

EDA a identificat peste 200 de companii din UE care produc drone și tehnologii anti-dronă. Este un sector dinamic, dar încă foarte fragmentat, care ar putea crește cu până la 140% până anul viitor dacă ar exista un cadru potrivit de investiții.

„Pregătirea industrială în acest sector presupune ecosisteme de producție flexibile, menținute la cel mai înalt nivel tehnologic și organizate pentru o creștere rapidă și masivă a producției, nu pentru acumularea unor stocuri foarte mari”, se arată în raport.