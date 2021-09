Explozie soldată cu doi morți într-un bloc de lângă Moscova

Explozia cauzată de o scurgere de gaze a avariat și 8 din cele 73 de apartamente ale blocului de 9 etaje.

„Potrivit primelor date, cinci oameni au fost răniți și doi au murit - un bărbat și o femeie”, a declarat un oficial regional pentru agenția Interfax.

În imagini se poate vedea cum fațada blocului este parțial distrusă de forța exploziei.

Două etaje s-au prăbușit complet.

Exploziile cauzate de scurgerile de gaze sunt ceva obișnuit în Rusia.

A mai fost o asemenea explozie astăzi în Yekaterinburg, unde a fost rănită o persoană.

