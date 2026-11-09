Explozie la o oțelărie din Turcia. Sunt cel puțin șase morți și opt dispăruți

1 minut de citit Publicat la 15:07 09 Noi 2026 Modificat la 15:07 09 Noi 2026

Explozie la o oțelărie din Turcia. FOTO: Colaj X

Un incendiu puternic a izbucnit luni după o explozie la o uzină siderurgică din Turcia. Cel puțin șase oameni au murit, iar alți opt sunt dați dispăruți, au anunțat autoritățile citate de Sky News.

În explozia de la uzina de fier și oțel Habaș, din districtul Aliağa al provinciei Izmir, au mai fost rănite 13 persoane, dintre care două sunt în stare critică, potrivit unui comunicat al prefecturii.

Explozia s-a produs în jurul orei 12.00, ora locală, după ce un pod rulant a căzut într-un cuptor în timpul turnării oțelului lichid.

Prefectura a anunțat că a fost deschisă o anchetă.

?? A powerful explosion hits a metallurgical plant in Turkey A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAŞ Iron and Steel Factory in the Aliağa district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. More than 10 workers have been injured, and there are initial reports of workers temporarily trapped inside the facility. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a transmis că serviciile de urgență au coordonat intervenția, la care participă pompieri și echipe de căutare și salvare.

„Concetățenii noștri răniți au fost duși la spital, iar starea lor de sănătate este atent monitorizată”, a scris ministrul pe X.

Potrivit autorităților, operațiunile de căutare și salvare a celor opt persoane rămase sub dărâmături continuă.

Primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a declarat că numărul exact al victimelor va putea fi confirmat abia după îndepărtarea dărâmăturilor.