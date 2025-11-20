Explozie pe linia de demarcaţie dintre cele două Corei. Minister: Un militar sud-coreean a fost rănit

Publicat la 10:34 20 Noi 2025 Modificat la 10:34 20 Noi 2025

Exercițiu militar în Coreea de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Ministerul Apărării sud-coreean a anunţat joi că un militar sud-coreean a fost rănit într-o explozie cu cauze neidentificate pe linia de demarcaţie care separă Coreea de Sud şi Coreea de Nord, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Deflagraţia s-a produs joi dimineaţă în partea de vest a liniei de demarcaţie, rănindu-l pe ofiţerul care se afla într-o misiune de patrulare, a precizat ministerul într-un comunicat.

„Ofiţerul a fost evacuat de urgenţă cu elicopterul şi este într-o stare stabilă, fără răni care îi pun viaţa în pericol”, a afirmat ministerul.

Autorităţile de la Seul tocmai propuseseră Phenianului convorbiri militare, prima iniţiativă de acest gen din ultimii ani

Linia de demarcaţie se află în interiorul zonei demilitarizate, o zonă tampon care se întinde pe 250 km de-a lungul peninsulei coreene. Această zonă este presărată cu numeroase mine terestre.

Această explozie s-a produs după ce autorităţile de la Seul au propus Phenianului convorbiri militare, prima iniţiativă de acest gen de ani de zile.

Armata sud-coreeană îi sugerează Phenianului să stabilească un traseu clar al liniei de demarcaţie militară între cele două ţări după incursiuni recente ale soldaţilor nord-coreeni. Seulul a subliniat că multe indicatoare ale liniei stabilite în cadrul armistiţiului din 1953 au dispărut de-a lungul timpului, ducând la „percepţii diferite ale frontierei în anumite zone de către cele două părţi”.

Armistiţiul a pus capăt războiului din 1950-1953, dar Seulul şi Phenianul se află, tehnic, încă în stare de război, în absenţa unui tratat de pace.

Potrivit autorităţilor de la Seul, au existat circa zece incursiuni ale unor soldaţi nord-coreeni în acest an.

În 2015, doi soldaţi sud-coreeni au fost grav răniţi de mine terestre instalate de Coreea de Nord în timpul unei misiuni de patrulare la sud de frontieră. Unul dintre ei şi-a pierdut ambele picioare, iar celuilalt i s-a amputat un picior.