Explozie puternică la o staţie de metrou din Barcelona. Sunt 8 răniţi, doi în stare gravă. "Focul va arde timp de câteva ore sau zile"

Explozie puternică la o staţie de metrou din Barcelona: 8 persoane rănite, două în stare gravă, după o scurgere de gaze. Sursa colaj foto: X/3CatInfo

O explozie puternică a avut loc miercuri seara la intrarea într-o stație de metrou din Barcelona. Opt persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, în urma deflagraţiei provocate de o scurgere de gaze, conform Diari ARA. Explozia a fost urmată de un incendiu de proporţii, iar flăcările nu au fost încă stinse, relatează Reuters. Potrivit declaraţiilor făcute de un reprezentant al pompierilor, focul va continua să ardă "câteva ore sau chiar zile", întrucât, momentan, nu s-a putut opri alimentarea cu gaze.

Incidentul s-a produs seara trecută, după ce o conductă de gaze a fost avariată accidental în timpul lucrărilor de modernizare a stației, menite să o facă accesibilă persoanelor cu mobilitate redusă. În jurul orei 22:00, în timp ce muncitorii și echipele de intervenție încercau să oprească scurgerea de gaze, s-a produs explozia, au scris jurnaliştii publicaţiei Barcelona Secreta.

Flăcările au continuat să ardă şi joi în zona stației de metrou L5 din Plaça de Sants. În zonă se află mai multe maşini de pompieri care intervin pentru a se asigura că incendiul rămâne sub control și continuă răcirea zonei cu apă. Alimentarea cu gaz nu va putea fi oprită până când compania distribuitoare nu va efectua lucrările de urgență necesare.

Els serveis d'emergència treballen per assegurar que la flamarada de la plaça de Sants continuï estabilitzada i remullen la zona.



El flux de gas no es podrà aturar fins que l'empresa distribuïdora executi una obra d'urgència https://t.co/dZiA1ePClU pic.twitter.com/i94P6Rfj3y — 3CatInfo (@3CatInfo) July 23, 2026

Deflagrația a provocat un incendiu uriaș, cu flăcări care au ajuns până la înălțimea unui imobil cu trei etaje. Zona a fost izolată, iar circulația rutieră a fost complet reorganizată într-unul dintre cele mai aglomerate noduri de transport din Barcelona.

Cei 8 răniţi au fost transportați la spital

Toate cele opt persoane rănite sunt muncitori care se aflau pe șantier și încercau să repare conducta avariată în momentul exploziei. După ce au primit îngrijiri medicale la fața locului, victimele au fost transportate la mai multe spitale.

Potrivit celui mai recent bilanț medical, două persoane sunt în stare gravă, alte două au suferit răni de gravitate medie și au fost internate la Spitalul Vall d'Hebron. Alte patru victime au fost transportate la o altă unitate medicală, dintre care una are răni de gravitate medie și trei cu leziuni ușoare.

ATENCIÓ 07.52 h: A aquesta hora, continua cremant la gran flamarada provocada per una fuita de gas a les obres del metro de la plaça de Sants.



?? La deflagració ha deixat vuit operaris ferits —dos de greus, tres de menys greus i tres de lleus—. Els dos ferits greus i dos dels… pic.twitter.com/OI0AVm0WDG — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 23, 2026

Nouă echipaje ale pompierilor din Barcelona sunt mobilizate la fața locului și încearcă să țină incendiul sub control. Totuși, intervenția este complicată, deoarece focul nu poate fi stins înainte ca alimentarea cu gaze să fie întreruptă.

"Până când nu vom reuși să oprim fluxul de gaze, nu vom putea stinge flăcările. Focul va arde timp de câteva ore sau zile", a declarat Clara Latorre, șefa de tură a pompierilor din Barcelona, potrivit sursei citate.

Oprirea alimentării necesită intervenții în mai multe puncte ale rețelei de distribuție a gazelor, motiv pentru care autoritățile au instituit un perimetru de siguranță.

Circulaţia rutieră, afectată în zona exploziei din Barcelona

Deflagraţia a dus la închiderea completă a șoselei Sants între străzile Cros și Olzinelles. Deși incendiul continuă să ardă, circulația trenurilor pe linia L5 a metroului nu a fost întreruptă, însă unul dintre accesurile în stație a fost închis.

Mai multe linii de autobuz și-au modificat traseele pentru a evita zona afectată, iar autobuzul care înlocuiește temporar circulația pe un tronson al liniei L1 nu mai oprește în stația Sants.