Explozie puternică la Paris. Sunt cel puţin patru morți și 30 de răniți. Primele imagini de la fața locului

UPDATE - Patru persoane, între care doi pompieri, şi-au pierdut viaţa în urma exploziei de la o brutărie din Paris, iar alte 30 sunt rănite, conform celui mai recent bilanţ, informează Le Figaro.

----------------------------------------------------------------

O puternică explozie s-a produs în Paris sâmbătă dimineață.

Deflagrația a avut loc în centrul capitalei Franței. Mai multe clădiri au fost distruse sau avariate, spun martorii.

Presa franceză anunță că cel puţin 20 de persoane au fost rănite.

În urma exploziei s-a declanşat un incendiu, iar opt maşini au fost incendiate.

Explozia a fost cauzată de o scurgere de gaze, potrivit primelor informații.

Photos from the scene of an explosion in Paris minutes ago. pic.twitter.com/pErrO7uhvj