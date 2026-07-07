Explozii la Damasc, lângă hotelul unde este cazat Emmanuel Macron, aflat în vizită oficială în Siria

1 minut de citit Publicat la 11:02 07 Iul 2026 Modificat la 11:34 07 Iul 2026

Explozii în Damasc, 7 iulie 2026. Sursa foto: Sulaiman Ahmed via X

Mai multe explozii s-au produs marți la Damasc, în apropierea hotelului în care este cazat președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Siria, potrivit Reuters.

UPDATE 11:30 Macron este teafăr şi îşi continuă vizita, a precizat preşedinţia franceză.

Una dintre bombe a fost plasată într-o benă de gunoi, iar cealaltă într-un autovehicul în apropierea hotelului Four Seasons, a indicat sursa citată de AFP, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron părăsise deja hotelul, îndreptându-se spre palatul prezidenţial, unde la ora relatării avea o întrevedere cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.

Jurnalişti ai AFP au văzut ferestre ale Ministerului Turismului, situat vizavi de luxosul hotel Four Seasons, sparte de suflul exploziilor.

În urma exploziilor, în zonă au fost instituite măsuri de securitate, desfăşurate forţe de ordine şi trimise ambulanţe, iar accesul jurnaliştilor a fost interzis.

Știrea inițială: Imagini difuzate de televiziuni surprind coloane de fum ridicându-se deasupra capitalei siriene, însă, până în acest moment, cauza exploziilor nu a fost stabilită.

Străzile au fost închise şi au fost instituite măsuri de securitate.

Explosions à Damas. A quelques mètres du Ministère du Tourisme. Et proche de l'hôtel où séjourne actuellement le Président Macron. Le convoi présidentiel aurait quitté les lieux quelques minutes avant les détonations (charges explosives). @i24NEWS_FR pic.twitter.com/7x2enb2W70 — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) July 7, 2026

Autoritățile siriene nu au oferit deocamdată informații privind eventuale victime sau pagube produse în urma incidentelor.

Potrivit presei franceze, două explozii s-au auzit la Damasc, în apropierea hotelului unde Emmanuel Macron și-a petrecut noaptea. Președintele francez, aflat într-o vizită în Siria, părăsise deja hotelul pentru a merge la palatul prezidențial, unde poartă în prezent discuții cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa.

Emmanuel Macron se află la Damasc pentru o vizită oficială, în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa.

Este prima vizită a unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria a unei coaliţii islamiste.

Deocamdată, nu există informații care să indice că delegația franceză ar fi fost afectată de exploziile produse în apropierea locului de cazare al liderului francez.

WATCH: CRAZY FOOTAGE SHOWS THE EXPLOSIONS IN DAMASCUS CLOSE TO WHERE MACRON WAS STAYING pic.twitter.com/dCg8lkfNIB — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 7, 2026

Informații în curs de actualizare...