Salonul Auto din Vancouver nu mai expune mașinile Tesla pentru siguranța participanților

Tesla este în picaj la bursă, capitalizarea bursieră reducându-se până la 700 de miliarde de dolari. Sursa Foto: Getty Images

Expoziția Tesla de la Salonul Auto Internațional de la Vancouver a fost scoasă din program de organizatori din motive de securitate. Un purtător de cuvânt al Salonului Auto a precizat pentru CNN că expoziția Tesla a fost „scoasă” după ce companiei i-au fost oferite „multiple oportunități să se retragă voluntar” de la eveniment, menționând că grija principală a organizatorilor este pentru „siguranța participanților, a expozanților și a angajaților”.

Salonul Auto Internațional din Vancouver începe miercuri și anul trecut a atras un număr record de 130.000 de vizitatori.

Tesla a fost recent ținta mai multor proteste din orașe din Statele Unite și Canada. Marți, o persoană îmbrăcată în negru a împușcat și a dat foc mai multor mașini Tesla la un service auto din Las Vegas, potrivit poliției. FBI a deschis o anchetă privind posibile acțiuni de terorism intern.

De asemenea, Elon Musk personal a atras furia unor canadieni, după ce a scris luna trecută pe rețeaua lui socială, X, că Canada nu este „o țară adevărată”. În replică, canadienii au lansat o petiție pentru a-i retrage pașaportul și cetățenia care a strâns până acum 375.000 de semnături. Deși s-a născut în Africa de Sud, Elon Musk a obținut un pașaport canadian pe când era adolescent prin intermediul mamei lui, Maye Musk, care s-a născut în Regina, Saskatchewan, un oraș din Canada.

Compania de mașini electrice se confruntă, de asemenea, cu un declin al vânzărilor pentru prima dată din cauza competiției crescânde, dar și a furiei stârnite de Elon Musk, care conduce Departamentul de Eficiență Guvernamentală, în calitate de consilier al lui Donald Trump, și a făcut concedieri la sânge și a ordonat tăieri drastice de fonduri guvernamentale.

Tesla a anunțat recent prima scădere în vânzările anuale din istoria sa, și există indicii că și vânzările mașinilor sale la mâna a doua sunt în declin. Prețurile pentru mașinile Tesla second hand au scăzut de două ori mai mult ca cele pentru alte mărci de mașini. Astfel, în timp ce prețurile pentru mașinile uzate au scăzut cu 2,7% de la an la an, în cazul Tesla procentule ste de 7,3%, potrivit CarGurus, citat de CNN.