Extrema dreaptă din Europa se reunește la Milano după eșecul din Ungaria. Le Pen: "Anul electoral 2027 e absolut crucial"

3 minute de citit Publicat la 16:12 18 Apr 2026 Modificat la 16:14 18 Apr 2026

Liderii europeni de extremă dreapta s-au reunit în Italia la convocarea lui Matteo Salvini (foto, dreapta)

Lideri de extremă dreaptă din toată Europa vin sâmbătă în Italia, la Milano, pentru o întâlnire majoră pe teme de imigrație, securitate și împotriva normelor comunitare.

Este primul eveniment de acest gen de la înfrângerea fără drept de apel a premierului populist Viktor Orban în scrutinul legislativ din Ungaria, notează Agerpres, care citează AFP.

În paralel, la Barcelona, lideri internaționali din partide de stânga au lansat apeluri la consolidarea democrației.

"Patrioți pentru Europa", grup politic din Parlamentul European, și-a îndemnat susținătorii să vină la ora locală 15 (ora 16 în România) în fața Domului din Milano, un "simbol al creștinătății", pentru evenimentul numită "Fără teamă: În Europa, șefi la noi acasă".

Francezul Jordan Bardella, olandezul Geert Wilders, grecoaica Afroditi Latinopoulou și cehul Andrej Babis au fost invitați de Matteo Salvini, șeful formațiunii Liga și viceprim-ministru al guvernului de coaliție ultraconservator al Giorgiei Meloni.

Primii trei și-au confirmat prezența.

Până la ora acestei actualizări, nu era confirmată participarea Spaniei, unde partidul Vox a înregistrat progrese semnificative, și nici a Ungariei.

Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreaptă "Adunarea Națională" (Rassemblement National, RN) din Franța, care a venit la Budapesta pentru a-l susține personal pe Viktor Orban înainte de alegeri, a spus că anul 2027 se anunță a fi "absolut crucial".

Ea a invocat "alegeri majore" în Franța, Italia, Spania și Polonia, care ar putea oferi taberei naționaliste "mijloacele de a schimba radical cursul Uniunii Europene din interior".

Salvini încearcă să-și salveze partidul cu evenimentul de la Milano

"Pace, muncă și securitate" sunt cuvintele-cheie ale demonstrației de la Milano, a spus Matteo Salvini într-o conferință de presă.

"Vom fi numeroși, colorați, pașnici, cu fețele descoperite, dar hotărâți", a anticipat el.

Partidul său, la fel ca guvernul italian, a cerut Comisiei Europene derogări de la regulile privind deficitul pentru ca statele blocului să-și poată cetățenii și întreprinderile să înfrunte criza energetică declanșată de războiul din Orientul Mijlociu.

"Aceste reguli sunt insuportabile cu războaiele în curs (...). Unii oameni din Bruxelles trăiesc pe Marte și îi vom readuce cu picioarele pe pământ sâmbătă, cu bune maniere, desigur", a avertizat Salvini.

Dacă executivul de la Bruxelles nu acceptă derogările, "ne vom organiza singuri", a mai spus liderul naționalist.

Tractoriștii din agricultură, care se opun acordurilor de liber schimb, și motocicliștii, care protestează față de restricțiile de trafic, sunt și ei așteptați la Milano.

Demonstrația de extremă dreapta ar avea și menirea de a consolida situația politică a formațiunii lui Salvini. Liga este cotată cu 6-8% din intențiile de vot, conform unor sondajele recente.

Partidul a obținut 17,35% din voturi la alegerile parlamentare din 2018 și 8,8% la alegerile din 2022.

Liderii de stânga se reunesc la Barcelona

Sub conducerea premierului spaniol Pedro Sanchez, liderii internaționali de stânga s-au întâlnit sâmbătă la Barcelona, pentru a "proteja și consolida" democrația în cadrul unui forum care a marcat și o încălzire a relațiilor dintre Spania și Mexic, reprezentat de președinta Claudia Sheinbaum.

La acest forum, numit "În apărarea democrației", al patrulea de acest fel, au participat președintele Consiliului European, Antonio Costa, și șefii de stat din Africa de Sud, Columbia, Uruguay și Irlanda.

În deschiderea evenimentului, Pedro Sanchez, unul dintre cei mai înverșunați oponenți din Europa față de războiul din Orientul Mijlociu, și-a exprimat sprijinul pentru reforma Națiunilor Unite.

"Credem că a venit momentul ca Națiunile Unite să fie reînnoite, reformate și, de ce nu, bineînțeles, conduse de o femeie. Nu este doar o chestiune de dreptate, ci și o chestiune de credibilitate", a declarat el.

Premier spaniol: Democrația nu vine de la sine

"Contextul este clar: democrația nu poate fi considerată un bun care vine de la sine", a adăugat șeful guvernului spaniol.

El a numit statele reprezentate la reuniune ca fiind "un grup de țări gata să facă tot ce este necesar pentru a proteja și consolida sistemul democratic".

"Acesta este un summit pentru o alternativă în lume, nu împotriva a ceva.

Este un fel de far care, în mijlocul confuziei, greșelilor și dezordinii globale periculoase pentru întreaga umanitate, trasează o linie, un fel de săgeată care urmează o direcție. O direcție a vieții, nu a morții", a declarat, la rândul său, președintele columbian Gustavo Petro.

În paralel cu această reuniune, sâmbătă, la Barcelona, are loc forumul Mobilizării Progresiste Globale (GPM) la care participă de vineri, pe lângă lideri internaționali, reprezentanți ai sindicatelor și cercetători din peste 40 de țări, sub auspiciile Internaționalei Socialiste, prezidată de Pedro Sanchez.