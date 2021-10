Fanii serialului ”Squid Game” s-au luat la bătaie pe străzile Parisului

Fanii serialului au stat la o coadă de 200 de metri în fața magazinului cu articole speciale destinate seriei, și se pare că timpul de așteptare a provocat nemulțumiri, astfel încât, pentru a-și vărsa frustrările, oamenii s-au luat la bătaie pe stradă.

Imiaginile apărute pe internet arată mai mulți parizieni care se lovesc cu pumnii și picioarele în apropierea magazinului din arondismentul 2 al oraşului.

Poliția a intervenit pentru a-i despărți pe scandalagii.

#Paris

A fight in the middle of the street on the occasion of the event #SquidGame related to the series #Netflix pic.twitter.com/r9mEDndmGL