"Fără MiG-uri pentru Ucraina”. Varșovia acuză Kievul că a renunțat la acordul privind livrarea de avioane în schimbul dronelor

3 minute de citit Publicat la 00:08 01 Iul 2026 Modificat la 00:08 01 Iul 2026

Un acord planificat între Polonia și Ucraina privind schimbul de „MiG-uri contra drone” a eșuat. FOTO: Hepta

Relațiile dintre Ucraina și Polonia se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, iar ministrul polonez al Apărării susține că Kievul a renunțat la acordul dintre cele două țări privind schimbul de avioane MiG contra tehnologiei pentru drone și a avertizat că ar putea bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit Euronews.

Un acord planificat între Polonia și Ucraina privind schimbul de „MiG-uri contra drone” a eșuat, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, acuzând Kievul că nu și-a respectat promisiunea de a împărtăși tehnologia dronelor în schimbul avioanelor de luptă poloneze.

Vorbind pentru postul polonez Polsat News, Kosiniak-Kamysz a declarat că Varșovia a propus Kievului „o abordare foarte corectă, bazată pe parteneriat: MiG-uri în schimbul dronelor”.

„Ucrainenii au acceptat inițial, dar nu și-au respectat angajamentul, astfel că nu există MiG-uri pentru Ucraina, deoarece nu există drone sau capabilități în domeniul dronelor pentru Polonia”, a adăugat el.

Ministrul polonez al Apărării a recunoscut că Ucraina dispune atât de capabilități avansate în domeniul dronelor militare, cât și de o vastă experiență operațională pe care o poate împărtăși partenerilor săi.

„Sunt cu adevărat foarte buni în acest domeniu. Au fost de acord să facă acest lucru, dar ulterior s-au retras din aceste înțelegeri”, a spus Kosiniak-Kamysz.

MiG-urile din Polonia și acordurile privind dronele

Polonia a transferat anterior Ucrainei 14 avioane MiG-29 în 2023, devenind prima țară care a furnizat Kievului avioane de luptă după lansarea invaziei ruse la scară largă în 2022.

În ianuarie, Polonia a aprobat transferul către Ucraina a încă nouă avioane de luptă MiG-29.

Acestea sunt aeronave pe care Polonia intenționa să le retragă din serviciu, pe măsură ce înlocuiește avioanele de fabricație sovietică cu F-16 și F-35 proiectate în Statele Unite.

În aprilie, Ucraina a anunțat că își deschide în sfârșit exporturile de armament către piețele internaționale, președintele Volodimir Zelenski precizând că măsura se va aplica țărilor care au sprijinit Ucraina.

Zelenski a explicat că exporturile vor lua forma unor așa-numite „Drone Deals” („Acorduri pentru drone”) – înțelegeri speciale privind atât producția, cât și livrarea de drone, rachete, muniții și alte tipuri de armament, echipamente militare și software dezvoltate în Ucraina, precum și „furnizarea expertizei noastre și schimbul de tehnologie de care Ucraina are nevoie”.

În aceeași perioadă, premierul polonez Donald Tusk a anunțat lansarea unui nou proiect pentru construirea unei flote moderne de drone, cu sprijinul expertizei tehnice ucrainene.

„Flota poloneză de drone va beneficia de expertiza tehnică și know-how-ul prietenilor noștri ucraineni”, a declarat Tusk.

Nu este clar dacă avioanele MiG-29 retrase din serviciu făceau parte dintr-un posibil acord între Kiev și Varșovia.

Între timp, relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat semnificativ.

Disputa diplomatică continuă

Ministrul polonez al Apărării nu a comentat dacă disputa diplomatică dintre cele două state a influențat acordul privind schimbul de „MiG-uri contra drone”.

El a criticat însă din nou decizia Ucrainei de a denumi o unitate militară în onoarea Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), activă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În Ucraina, UPA este comemorată pe scară largă pentru rolul său în rezistența împotriva dominației sovietice și în lupta pentru independența Ucrainei.

În Polonia, gruparea este asociată în principal cu tragedia din Volânia din perioada 1943–1945, în timpul căreia zeci de mii de polonezi au fost uciși în ceea ce astăzi este vestul Ucrainei, aflat atunci sub ocupație nazistă.

Violențele au făcut și mii de victime în rândul ucrainenilor, în urma atacurilor de represalii desfășurate de forțele poloneze.

Decizia lui Zelenski a fost condamnată pe scară largă în Polonia, iar președintele Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturului Alb.

În urma acestei decizii, Zelenski a returnat distincția Varșoviei și a lipsit de la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, desfășurată săptămâna trecută la Gdańsk.

Comentând disputa, Kosiniak-Kamysz a afirmat că Ucraina va întâmpina dificultăți majore în procesul de aderare la Uniunea Europeană dacă va continua să glorifice grupări precum UPA și Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN).

„Cu (Stepan) Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul polonez, referindu-se la fondatorul aripii radicale a OUN, OUN-B.