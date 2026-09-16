Fed crește dobânda pentru prima dată din 2023. Vrea să scumpească banii și să scadă inflația: "Nu putem lupta cu prețurile la energie"

2 minute de citit Publicat la 23:07 16 Sep 2026 Modificat la 23:18 16 Sep 2026

Președintele Rezervei Federale americane, Kevin Warsh, a anunțat miecuri creșterea dobânzii de politică monetară. Foto: Getty Images

Rezerva Federală a SUA (Fed) a majorat miercuri dobânda de politică monetară, conform așteptărilor. Decizia marchează o schimbare radicală de direcție în politica Fed, în condițiile în care economia americană suportă tot mai greu consecințele războiul din Orientul Mijlociu, relatează CNN.

Noua rată a dobânzii se află acum în intervalul 3,75% - 4,00%. Intervalul anterior era 3,50% - 3,75%.

Este prima majorare a dobânzii din 2023 și are scopul să tempereze cheltuielile și să prevină consolidarea inflației, care se situa în august la 3,4% în ritm anual, semnificativ peste obiectivul de 2% al Fed. Pentru americani, creșterea dobânzii aduce costuri mai mari de împrumut, în condițiile în care achizițiile importante, precum casele și mașinile, sunt deja dificile pentru mulți dintre ei.

CNN notează că majorarea de dobândă ar putea slăbi o economie care dă deja semne de presiune, sporind riscul ca lupta Fed cu inflația să se desfășoare în detrimentul creșterii economice.

Comitetul de politică monetară al Fed a luat în unanimitate decizia de majorare a dobânzii

Decizia de majorare a dobânzii a fost adoptată în unanimitate de comitetul Fed care stabilește politica monetară, inclusiv de președintele Kevin Warsh, ales personal de președintele Donald Trump cu obiectivul de a reduce dobânzile.

Warsh a recunoscut că banca centrală americană nu are practic nicio posibilitate de a elimina principala sursă a inflației: prețurile mari la energie.

„Nu putem influența niciun preț individual, fie că este vorba de prețurile petrolului, fie că vorbim de prețurile alimentelor”, le-a declarat el miercuri jurnaliștilor.

În schimb, majorarea cu un sfert de punct procentual de miercuri vizează ca scumpirile să nu avanseze semnificativ, a explicat el.

Indicatorul favorit al Fed pentru măsurarea inflației este indicele pentru cheltuielile de consum personal (Personal Consumption Expenditures, PCE). Acesta oferă o perspectivă mai largă asupra evoluției prețurilor decât indicele prețurilor de consum (Consumer Price Index, CPI).

În mod special, oficialii urmăresc „inflația de bază” (core inflation), care exclude prețurile alimentelor și energiei.

Acțiunile scad după decizia FED. Dolarul crește, aurul intră pe pierdere

Acțiunile au început să scadă, randamentele obligațiunilor pe termen lung și-au redus declinul, iar dolarul american s-a apreciat puternic miercuri după-amiază, în timp ce piețele au receptat majorarea dobânzii de către Rezerva Federală și declarațiile președintelui Kevin Warsh.

Indicele S&P 500 a avut o evoluție oscilantă, în timp ce Warsh a subliniat angajamentul băncii centrale de a ține inflația sub control și a declarat că ritmul creșterii economice de bază se consolidează.

S&P era în scădere cu 0,9% la scurt timp după încheierea declarațiilor lui Warsh.

Între timp, Dow Jones a căzut cu 850 de puncte, adică aproximativ 1,6%. Nasdaq Composite pierdut 0,5%.

„Adevărul simplu este că inflația este prea mare și a fost prea mare pentru prea mult timp. Datele privind inflația din această vară nu îmi indică faptul că tendințele de bază s-ar fi îmbunătățit în mod semnificativ”, a declarat Warsh.

Indicele dolarului american a crescut cu aproximativ 0,65%, înregistrând un salt imediat după decizia Fed.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe doi ani a crescut cu șase puncte de bază, susținut de așteptările privind o majorare a dobânzii înainte de sfârșitul anului.

Randamentul de referință al titlurilor de Trezorerie pe 10 ani și-a redus o parte din pierderile înregistrate anterior și se tranzacționa în jurul valorii de 5,01%, în ușoară creștere față de ziua precedentă.

Acest randament, care influențează costurile de împrumut în întreaga economie, se află la maximele ultimilor ani.

Contractele futures pe aur au trecut pe minus și au scăzut cu 1,2%.