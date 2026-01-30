Donald Trump l-a numit pe ginerele miliardarului Ronald Lauder în funcția de președinte al Rezervei Federale

Donald Trump l-a numit pe ginerele miliardarului Ronald Lauder în funcția de președinte al Rezervei Federale. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit, vineri, pe Kevin Warsh, ginerele miliardarului Ronald Lauder, în funcția de președinte al Rezervei Federale. Astfel, s-a încheiat o "odisee" de 5 luni, care a marcat turbulențe fără precedent în jurul băncii centrale, notează CNBC.

„Îl cunosc pe Kevin de mult timp și nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari președinți ai Rezervei Federale, poate chiar cel mai bun”, a declarat Trump, într-o postare pe Truth Social.

Kevin Warsh este ginerele miliardarului american Ronald Lauder, fiind căsătorit cu fiica acestuia Jane.

Miliardarul Ronald Lauder, moştenitorul mărcii globale de cosmetice Estee Lauder, şi care e prieten cu Donald Trump de 60 de ani, este omul care i-a sugerat preşedintelui american să cumpere Groenlanda, în timpul primului mandat al acestuia la Casa Albă.

Kevin Warsh, apreciat şi pe Wall Street

Alegerea lui Warsh, în vârstă de 55 de ani, probabil nu va afecta piețele, datorită experienței sale anterioare la Rezerva Federală și a analizei Wall Street-ului că nu ar urma întotdeauna ordinele lui Trump.

„Se bucură de respectul și credibilitatea piețelor financiare”, a declarat David Bahnsen, directorul de investiții al Grupului Bahnsen, la CNBC.

„Nu exista nicio persoană care să obțină acest post care să nu reducă ratele dobânzilor pe termen scurt. Cu toate acestea, cred că pe termen lung va fi un candidat credibil”, a adăugat Bahnsen.

Warsh, într-un interviu acordat vara trecută, a cerut o „schimbare de regim” la Fed.

„Deficitul de credibilitate este cauzat, în opinia mea, de cei care sunt la Fed”, a spus el în timpul interviului din iulie.

Decizia lui Trump de a-l nominaliza pe Warsh vine într-unul dintre cele mai precare momente pentru banca centrală a SUA din ultimele decenii - cu inflație, datoriile guvernamentale în creștere și cu Fed confruntându-se cu presiuni privind la modul în care își desfășoară politica monetară.