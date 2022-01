O femeie s-a dus cu câinele la un salon pentru animale și a plecat acasă cu altul, în SUA

Tykesha Cherry și-a lăsat câinele la un salon pentru animale de companie din Chesapeake, Virginia, miercurea trecută și s-a întors să-l ia mai târziu în cursul zilei.

”M-am dus să-mi iau cățelul, am intrat și doamna de la birou a spus „Oh, ești aici pentru Bentley?”. I-am spus: „nu, sunt aici pentru Lucky.” În timp ce ea s-a îndepărtat să aducă câinele, eu mă ocupam de chitanță. Când mi-am ridicat privirea, m-am trezit cu un câine în față.”

Femeia spune că nu a avut ocazia să se uite bine la câine înainte de a-l duce la mașină. Odată ajunsă în autoturism, ea a observat că ”Lucky” arăta diferit. Nu răspundea la numele său și făcea o ”față ciudată”, scrie New York Post.

A fotografiat animalul, pe care l-a descris ca fiind ”cel mai dulce câine” și i-a trimis imaginile iubitului său, pentru a-i cere părerea. Femeia spune că a observat că patrupedul se comporta diferit în mașină.

În cele din urmă, Cherry a observat că ochii acestui câine erau diferiți de cei ai lui Lucky. ”Am sărit direct din mașină și am fugit imediat înapoi. Era aceeași femeie, care stătea la ușă, și a spus: „Bună Bentley”. Am spus: acesta nu este câinele meu, unde este câinele meu? Unde este cățelul meu? Erau șocați, toată lumea era șocată. Am înțeles confuzia, ambii sunt albi, dar m-am gândit că vor avea etichete pe spate sau ceva de genul ăsta.”

Din fericire, Cherry s-a reunit cu Lucky, care probabil habar nu are ce s-a întâmplat. ”Cu siguranță m-am simțit ușurată când m-am reunit cu Lucky”, a spus ea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal