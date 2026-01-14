Fenomen meteo neobișnuit: Lacul Balaton a înghețat complet. Imagini impresionante cu "Marea Ungariei"

Procesul de îngheț a fost departe de a fi simplu, deși temperaturile au fost suficient de scăzute. FOTO: Profimedia Images

Pentru prima dată din 2017, Lacul Balaton a îngheța complet în urma mai multor zile cu temperaturi extreme în Ungaria. Deși stratul de gheață este consistent, autoritățile avertizează că lacul supranumit “Marea Ungariei” trebuie admirat doar de pe țărm, potrivit dailynewshungary.com.

Potrivit serviciului meteorologic Időkép, procesul de îngheț a fost departe de a fi simplu. Deși temperaturile au fost suficient de scăzute pentru formarea gheții în ultimele zile, vânturi puternice au mutat sloiurile de gheață plutitoare pe suprafața lacului.

Aceste condiții au întârziat dezvoltarea unui strat de gheață solid, neîntrerupt. Cu toate acestea,în ultimele zile,viteza vântului a scăzut semnificativ, iar temperaturile din apropierea țărmului au scăzut sub -10°C în mai multe locații.

Acest lucru a permis gheții să se conecteze în sfârșit într-un strat continuu pe suprafața lacului, creând o priveliște nemaivăzută de aproape un deceniu. În ciuda înghețului dramatic, serviciile de feribot dintre Szántód și Tihany rămân neafectate deocamdată.

❄️Szó szerint kettérepedt a Balatont borító jégpáncél Balatonfenyvesnél. Látványos felvételek születtek a ritka téli jelenségről /Borítókép: Stamikata/?https://t.co/JCS2d3JIbc — Időkép (@idokep) January 14, 2026

Experții avertizează insistent ca suprafața înghețată să nu fie interpretată ca fiind sigură. HungaroMet, serviciul național meteorologic al Ungariei, a emis avertismente repetate că pășirea pe gheață pune în pericol viața.

Grosimea gheții din apropierea orașului Siófok ajunsese la aproximativ șase centimetri. Mai târziu în acea zi, ninsori abundente au acoperit gheața cu un strat gros de zăpadă: o evoluție care, de fapt, încetinește formarea gheții, în loc să o ajute.

Meteorologii explică faptul că gheața se îngroașă de jos, atrăgând apa în sus, în timp ce aerul înghețat răcește suprafața de sus. Zăpada acționează ca o pătură izolatoare, separând gheața de aerul rece și reducând semnificativ viteza cu care aceasta poate crește.

Deși lacul înghețat oferă o priveliște de iarnă rară și izbitoare din punct de vedere vizual, experții sunt de acord că ar trebui admirat doar de pe țărm.