„Fii atent, situația e tare neplăcută”. Imaginea unui banal SMS arată cum a provocat China Statelor Unite pagube de miliarde de dolari

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citește un mesaj primit pe telefon. Foto: Profimedia Images

O fotografie suprinsă de Associated Press (AP) la sesiunea Adunării Generale a ONU, care prezintă un schimb de mesaje între doi oficiali ai administrației americane, arată modul în care măsurile haotice luate de Donald Trump în domeniul politicii externe ajung să-i afecteze direct pe fermierii din SUA, informează CNN.

Fotografia prezintă un mesaj primit pe telefon de către secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent de la o persoană cu inițialele „BR” - despre care CNN presupune că este secretarul SUA pentru Agricultură, Brooke Rollins.

Mesajul primit de Bessent include un link către contul de X al lui Ben Scholl, un afacerist american implicat în comerțul cu cereale, care a tras un semnal de alarmă după ce China a decis să cumpere milioane de tone de semințe de soia din Argentina, măsură ce riscă să-i afecteze grav pe producătorii americanii.

Zilele trecute, China a decis să cumpere milioane de tone de soia din Argentina, imediat după ce Buenos Aires a eliminat taxele la exporturile de cereale. Decizia reprezintă o lovitură grea pentru fermierii americani, excluși de pe această piață și care au ratat astfel ocazia de a câștiga miliarde de dolari din vânzările de soia către China, în plin sezon.

Argentina a reușit să evite falimentul după ce Trezoreria SUA a anunțat prelungirea unui program de asistență financiară: Scott Bessent a anunțat că SUA sunt dispuse să ofere Argentinei o linie de swap în valoare de 20 de miliarde de dolari, măsură care salvează intrarea în incapacitate de plată a guvernului de la Buenos Aires.

„Fii atent. Primesc tot mai multe informații, dar din păcate situația este tare neplăcută. Am ajutat ieri Argentina să scape de faliment și, în schimb, argentinienii au eliminat tarifele de export la cereale, au redus prețul lor pentru China într-o perioadă în care noi în mod normal vindeam chinezilor”, se arată în mesajul primit de Scott Bessent și surprins de fotograful AP.

„Prețurile la soia scad din cauza asta. Iar asta pune China într-o poziție de forță față de noi”, se mai arată în mesaj. „Sunt acum în avion, dar te sun imediat ce aterizez”.

Decizia Argentinei de a vinde Chinei semințe de soia - pe care americanii sperau să le vândă ei importatorilor chinezi - afectează grav această industrie din SUA, estimată la peste 60 de miliarde de dolari. Oficialii administrației Trump au refuzat să comenteze subiectul.