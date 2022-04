Filmarea care îl arată pe Vladimir Putin că tremură incontrolabil

Clipul, care a fost filmat pe 18 februarie, chiar înainte de începerea invaziei sale în Ucraina, îl arată întâmpinându-l pe colegul său, Alexander Lukașenko, la Kremlin.

În ultimele luni au apărut tot felul de speculații cu privire la starea de sănătate a acestuia, alimentate de imaginile în care are fața umflată, o poziție ghemuită sau prinderea constantă de masă sau de scaun în căutarea unui sprijin, scrie DailyMail.

În filmulețul realizat în februarie, Putin este văzut în picioare, în timp ce își așteaptă aliatul din Belarus, când mâna lui începe să tremure violent. Președintele de la Kremlin o trage imediat pe lângă corp în încercarea de a potoli tremurăturile, iar apoi aproape că se împiedică în timp ce se îndreaptă instabil către Lukașenko.

Mai târziu, Putin este filmat stând pe scaun, însă acesta nu poate rămâne nemișcat, frământându-se constant și bătând din picioare în timp ce se prinde cu brațul de scaun pentru sprijin.

Clipul nu face altceva decât să alimenteze zvonurile cu privire la faptul că președintele rus se confruntă cu Parkinson, demență sau cancer.

Recent, Putin, cu fața foarte umflată, a fost văzut ghemuit, ținându-se cu mâna de piciorul mesei, în timpul unei întâlniri televizate cu ministrul său al Apărării, pe fondul zvonurilor că acesta se luptă cu cancerul.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F