Filmul tragediei din Tenerife, în care doi români au murit luați de un val uriaș. Turiștii au rupt porțile și au ignorat avertismentele

2 minute de citit Publicat la 00:05 09 Dec 2025 Modificat la 00:16 09 Dec 2025

Turiștii au ignorat zona delimitată de autorități și au rupt porțile / sursă foto: X

Patru oameni au murit după ce au fost surprinși, duminică, de un val puternic într-o piscină de pe coasta Los Gigantes, în Santiago del Teide, Tenerife. Ultima victimă, o femeie internată în stare critică, a murit luni, 8 decembrie. Potrivit primarului Emilio Navarro, toți erau turiști și au încălcat interdicția de acces în zona de scăldat din Los Gigantes, considerată periculoasă atunci când marea este agitată, și au rupt porțile.

Duminică, mai multe persoane se aflau într-o piscină formată în mod natural, alimentată de ocean, în vestul insulei Tenerife. Oceanul era învolburat, iar la un moment dat un val uriaș i-a acoperit pe cei din piscină.

Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 7 persoane au fost duse de valul uriaș direct în ocean. Printre acestea au fost și doi turiști români.

Al doilea cetățean român rănit în incidentul produs în Tenerife a murit luni, 8 decembrie 2025.

Potrivit autorităților, a urmat o misiune de salvare contracronometru. Un elicopter a salvat un turist cu troliu.

O persoană dată dispărută este încă căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică.

Vuelven a romper la valla y el precinto del lugar donde ayer perdieron la vida 4 personas en Los Gigantes, Tenerife.



Numerosos turistas con ropa de baño se atrevían a pasar y bajar a la piscina.



Poco pasa, muy poco. pic.twitter.com/DBbzp8vX1g — Lucía Mora D. (@lucimd95) December 8, 2025

Turiștii au ignorat zona delimitată de autorități și au rupt porțile

Primarul din Santiago del Teide, Emiliano Navarro, a declarat pentru Radio Canaria că toate victimele erau turiști, printre acestea aflându-se și cetățeni străini, un slovac și un italian, potrivit publicației Planeta Canario.

Edilul a precizat că turiștii au ignorat zona delimitată de autorități din cauza condițiilor periculoase. „Au rupt benzile de interdicție, deși poliția locală și Garda Civilă lucrează de săptămâni întregi pentru a securiza această zonă și alte puncte de pe coastă”, a spus acesta.

El a mai precizat că zona este sigilată chiar și de mai multe ori pe zi, asta pentru că unii turiști continuă să intre cu forța, în ciuda avertismentelor.

„Le rup, se strecoară, ba chiar îi insultă sau îi agresează pe polițiști pentru că nu vor să plece”, a adăugat edilul.

Centrul de Coordonare a Urgențelor și Securității (CECOES) 112 al Guvernului Insulelor Canare a mobilizat mai multe forțe pentru a face față intervenției: un elicopter, o ambulanță, o ambulanță asistată și două ambulanțe cu suport vital de bază ale serviciului de urgență, un elicopter de salvare al GES, echipaje ale Salvamento Marítimo, salvamari de pe plajă, pompieri din Tenerife și Garda Civilă.

Pompierii au continuat căutările, iar numărul victimelor ar putea crește. În zonă era arborat steagul roșu de alertă.