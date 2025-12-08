Un român a murit în tragedia din Tenerife, iar un altul a fost rănit. Anunțul MAE

Un român se numără printre cei trei oameni care au murit, duminică, în Tenerife, după ce un val oceanic uriaș a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole. Un alt cetățean român a fost rănit, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

MAE anunţă că doi cetăţeni români au fost implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat că unul dintre ei a murit.

„Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română. Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor”, transmite MAE.

Ministerul amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202.

?? Captan el momento en el que rescatan a una de las personas afectadas en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes (Santiago del Teide), donde un golpe de mar ha dejado como consecuencia tres fallecidos y varios heridos pic.twitter.com/8J2IKuOZ7C — Diario de Avisos (@diariodeavisos) December 7, 2025

Trei oameni au murit după ce au fost înghițiți de un val uriaș

Trei oameni au murit şi alți trei au fost răniți după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, potrivit DPA și Agerpres.

Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană dată dispărută este încă căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică. Nu au fost oferite alte detalii de identificare.

O femeie a suferit un stop cardiac în timpul acestui incident petrecut la stâncile Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide, însă a fost resuscitată de paramedici şi transportată cu elicopterul la spital.

