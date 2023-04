Filmuleț cu Regele Charles în România, folosit de ministerul de externe din UK, într-o companie de imagine înainte de încoronare

Primul filmuleț din campania creată cu ocazia încoronării noului Rege al Marii Britanii este despre vizita lui Charles la Hospice Casa Speranței, în Romania.

"Mai este o lună până la încoronarea Regelui și a Reginei Consort.

Regele a întâlnit mulți oameni din întreaga lume și i-am întrebat pe unii dintre ei ce s-a întâmplat când l-au cunoscut pe Rege.

Prima oprire: o călătorie în România în 2017.", a transmis ministerul de Externe britanic.

