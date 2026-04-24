Foametea globală atinge cel mai grav nivel din ultimii ani, în timp ce finanțarea ajutoarelor se prăbușește

Pentru prima dată în istoria raportului, foametea extremă a fost declarată simultan în două locuri – Gaza și Sudan. sursa foto: Getty

Numărul persoanelor aflate în cele mai grave stadii ale foamei acute a crescut de la 155.000 la 1,4 milioane între 2016 și 2024, în timp ce finanțarea umanitară pentru crizele alimentare a revenit la nivelul de acum aproape un deceniu, arată un raport major al ONU publicat vineri. Pentru prima dată în istoria raportului, foametea extremă a fost declarată simultan în două locuri – Gaza și Sudan –, iar 266 de milioane de persoane din 47 de țări s-au confruntat anul trecut cu insecuritate alimentară acută. Șefa Programului Alimentar Mondial, Cindy McCain, avertizează că aceleași țări rămân blocate „într-un ciclu devastator al foamei, alimentat de conflicte și agravat de finanțarea insuficientă”, scrie Politico.

Numărul persoanelor aflate în cele mai catastrofale stadii ale foamei acute a crescut vertiginos din 2016, în timp ce fondurile destinate combaterii acesteia s-au diminuat, arată un raport major al Organizației Națiunilor Unite publicat vineri.

Aproximativ 1,4 milioane de persoane se aflau anul trecut în pragul înfometării, în șase țări și teritorii, față de 155.000 în 2016, potrivit Raportului anual global privind crizele alimentare, publicat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO) și de Programul Alimentar Mondial (PAM).

Finanțarea însă a evoluat în direcția opusă.

Cheltuielile umanitare și de dezvoltare destinate crizelor alimentare au scăzut la nivelul anilor 2016-2017, pe fondul unei reduceri de aproape 57% a ajutorului extern american anul trecut și al unor tăieri masive în Germania, Franța, Olanda și Regatul Unit, printre altele. Raportul subliniază că ponderea populației analizate care se confruntă cu niveluri ridicate de foamete acută aproape s-a dublat în aceeași perioadă.

„Foametea severă s-a dublat, iar starea de foamete extremă a fost declarată în două locuri”, a declarat Cindy McCain, directoarea executivă a PAM, aflată la finalul mandatului. „Aceleași țări sunt prinse într-un ciclu devastator al foamei – alimentat de conflicte și agravat de finanțarea insuficientă.”

PAM a pierdut peste 2,6 miliarde de dolari și 6.000 de locuri de muncă anul trecut, după ce administrația Trump a desființat USAID, principala agenție americană de ajutor extern. Alte agenții ONU, inclusiv FAO, au fost de asemenea grav afectate.

În acest context, 266 de milioane de persoane din 47 de țări s-au confruntat cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară acută în 2025. Raportul avertizează că cifra subestimează probabil amploarea reală a crizei, deoarece 18 țări nu au dispus de date utilizabile – cel mai scăzut nivel de acoperire din ultimul deceniu.

Pentru prima dată în cei zece ani de existență ai raportului, foametea extremă a fost confirmată simultan în două locuri – Gaza și Sudan – ambele provocate de conflicte armate și de restricționarea accesului ajutoarelor umanitare.

„Foametea este direct legată de conflicte”, a declarat Rein Paulsen, directorul FAO pentru situații de urgență.

Conflictele armate au fost principalul factor generator al foamei în 19 țări, unde peste 147 de milioane de persoane aveau nevoie urgentă de asistență alimentară – mai mult de jumătate din totalul global.

Privind spre viitor, raportul avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu perturbă deja piețele globale de îngrășăminte și energie, punând presiune suplimentară pe țările dependente de importurile alimentare, aflate în criză și înainte de intensificarea ostilităților.