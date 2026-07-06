Fortăreața Ankara. Măsuri de securitate excepționale, înaintea Summitului NATO: Tunuri cu apă, armată și poliție pe străzi

Măsuri de securitate în Anakara, înaintea Summitului NATO. Foto: Bogdan Jujatu/Antena 3 CNN

Cu mai puțin de 24 de ore înaintea Summitului NATO, capitala Turciei s-a transformat într-o adevărată fortăreață. Măsurile de securitate luate în Ankara sunt unele excepționale, în condițiile în care 32 de șefi de stat și delegațiile acestora vor sosi de marți în oraș. Acestora li se vor alătura oficiali ai statelor din zona Indo-Pacific. Principalele bulevarde ale Anakarei sunt împrejmuite cu garduri, iar în fiecare intersecție sunt forțe de ordine prezente.

Măsurile excepționale de securitate sunt normale pentru astfel de întâlniri importante, însă președintele turc Recep Erdogan a vrut să se asigure că va avea un summit fără probleme și provocări de securitate. Duminică dimineață, Poliţia turcă a arestat zeci de activişti ai partidelor de opoziţie şi ai organizaţiilor de stânga critice la adresa NATO. Persoanele arestate aparţin mai multor formaţiuni integrate într-o platformă care, sub sloganul „Nu coordonării cu NATO”, se opune aderării Turciei la pactul militar şi a făcut apel la proteste împotriva summitului programat pentru 7 şi 8 iulie.

În Anakara începând de marți dimineață vor fi blocate străzile principale pe care vor sosi delegațiile oficiale. În jurul hotelurilor în care sunt cazate delegațiile securitatea este una ridicată, iar în apropierea Palatului Prezidențial din Ankara, unde are loc Summitul NATO toți cei care sunt acreditați pentru Summit trebuie să treacă prin mai multe filtre de securitate.

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De asemenea, în mai multe puncte cheie din oraș sunt pregătite autospeciale cu tunuri de apă care să poată riposta în cazul unor tensiuni pe parcursul celor două zile de Summit, semn că există încă îngrijorări că în timpul în care liderii Alianței sunt prezenți în Ankara ar putea avea loc unele proteste.

Summitul NATO de la Ankara începe marți, când în a doua parte a zilei vor sosi majoritatea șefilor de state și de guverne din Alianță, alături de delegațiile oficiale. După prânz va ajunge în Turcia și președintele american Donald Trump care va fi întâmpinat de gazda summitului, președintele turc Recep Erdogan.

Mizele Summitului NATO de la Ankara

Summitul NATO de la Ankara are loc într-un moment de cotitură pentru Alianță. Una dintre temele centrale este tranziția către „NATO 3.0” – o posibilă reconfigurare a Alianței într-o structură cu o implicare mai redusă a Statelor Unite.

Deși există un angajament formal al SUA față de NATO, inclusiv prin angajamentul față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5, angajament menționat în draftul declarației summitului, există îngrijorări că acest sprijin ar putea deveni mai condiționat și mai volatil în funcție de prioritățile globale ale guvernului american.

Episodul tensiunilor recente dintre Europa și administrația Trump, mai ales în timpul războiului din Iran alimentează discuții despre limitele implicării americane.

Pentru NATO, acest moment este unul critic. Rusia urmărește atent evoluțiile și ar putea exploata orice fisură în coeziunea aliaților sau semnal de dezangajare americană. În ultimii ani, Kremlinul a mizat constant pe ideea fragmentării Alianței.

În același timp, războiul din Ucraina a generat presiuni semnificative asupra Rusiei, cu efecte vizibile inclusiv pe linia frontului, dar și intern, unde apar revolte din cauza lipsei carburanților după loviturile ucrainene asupra rafinăriilor. Avertismentele venite din partea Statelor Unite și a statelor din flancul estic – în special Polonia și țările baltice – subliniază riscul unei perioade de instabilitate prelungită cu posibile provocări rusești, inclusiv militare.

Pentru România, summitul are o dimensiune strategică directă, în special în contextul Mării Negre și al flancului estic.