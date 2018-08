Forţele navale ruse s-au pregătit pentru a-l impresiona pe Vladimir Putin. Ce s-a întâmplat chiar sub ochii președintelui - VIDEO

Forţele navale ruse au participat la o paradă pe râul Neva din Sankt Peterburg, organizată de Ziua Marinei. La eveniment a fost prezent şi preşedintele Vladimir Putin, care a fost martor la un incident nedorit.

La parada de ZIua Marinei au participat 40 de nave de război, 38 de aeronave şi 4.000 de marinari şi militari, potrivit Defence Blog. Printre aceştia s-a numărat şi nefericitul echipaj al unei ambarcaţiuni din clasa Serna, care are rolul de a debarca trupe.

Nava s-a ciocnit de un pod în timpul paradei. Nu se ştie care a fost cauza accidentului şi se pare că niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Incidentul a fost surprins de camerele de filmare şi s-a viralizat.

Russian fast landing craft collided with the bridge during military paradehttps://t.co/UDZpanVKgx pic.twitter.com/HnDOVRvfTK