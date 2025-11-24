Fostul premier al Marii Britanii, David Cameron, dezvăluie că a fost diagnosticat cu cancer: "Te temi să auzi acele cuvinte"

2 minute de citit Publicat la 22:18 24 Noi 2025 Modificat la 22:26 24 Noi 2025

David Cameron a fost premier al Marii Britanii între anii 2010 - 2016. Sursa foto: Getty Images

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, David Cameron, a dezvăluit într-un interviu că a fost diagnosticat şi tratat pentru cancer la prostată, a relatat CNN. Potrivit declaraţiilor sale, acesta intenționează să își folosească poziția din Camera Lorzilor ca să promoveze schimbări în depistarea cancerului de prostată. În acest sens, el solicită un program de screening țintit pentru cancerul de prostată.

În vârstă de 59 de ani, David Cameron a povestit în interviul oferit publicaţiei britanice The Times că soţia lui, Samantha, a fost cel care l-a încurajat să facă un test pentru cancerul de prostată. Totul s-a întâmplat după ce ei au ascultat un interviu al antreprenorului Nick Jones, diagnosticat și el cu aceeași afecțiune și implicat în campanii de conștientizare.

"Întotdeauna speri la ce e mai bun", a spus fostul premier britanic, care, inițial, a optat la începutul acestui an pentru un test de Antigen Specific Prostatic (PSA), care evaluează nivelurile de proteine ​​legate de cancerul de prostată, au scris jurnaliştii de la CNN.

Rezultatul său a fost îngrijorător de mare, dar David Cameron, care acum este membru al Camerei Lorzilor, camera superioară a parlamentului britanic, a spus că a rămas optimist.

"Ai un indice PSA ridicat – probabil că nu e nimic", a povestit fostul prim-ministru al Marii Britanii, conform sursei citate.

Ulterior, în cadrul interviului publicat duminică de The Times, David Cameron a mai spus: "Ai un RMN cu câteva pete negre pe el. Te gândești: «Ah, probabil că e în regulă». Dar când vine biopsia și spune că ai cancer de prostată? Întotdeauna te temi să auzi acele cuvinte. Și, apoi, literalmente, în timp ce le rostesc doctorul, te gândești: «O, nu, el o s-o spună. El o s-o spună. O, Doamne, a spus-o»".

BBC a transmis că fostul premier britanic a fost tratat cu terapie focală, care vizează zona în care se află tumora, folosind metode precum undele ultrasonice pentru a distruge celulele canceroase.

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților din Marea Britanie, cu aproximativ 55.000 de cazuri noi anual. Boala afectează în special bărbații în vârstă, riscul fiind crescut peste 75 de ani.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a solicitat NHS (Serviciul Național de Sănătate) să analizeze posibilitatea reducerii vârstei minime pentru efectuarea testelor PSA, în condițiile în care, în prezent, bărbații peste 50 de ani pot solicita un astfel de test.

În Statele Unite, cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent tip de cancer la bărbații, după cancerele de piele non-melanom, potrivit CNN.

Statisticile arată că aproximativ 11% dintre bărbații americani sunt diagnosticați cu cancer de prostată în timpul vieții, în timp ce aproape 2,5% mor din cauza acestuia, au transmis oficialii din cadrul Institutului Național al Cancerului.