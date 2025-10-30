Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, despre Prinţesa Diana: „Rece și taciturnă”. A comentat şi zvonurile că ar fi avut o idilă cu ea

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, despre Prinţesa Diana: „Rece și taciturnă”. A comentat şi zvonurile că ar fi avut o idilă cu ea. Sursa foto: Hepta

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a negat că ar fi avut o aventură cu Diana, prințesa de Wales, descriind-o ca fiind „rece și taciturnă”. În memoriile încă nepublicate ale sale, fostul monarh notează că nu s-a întâmplat nimic între el și Prințesa Diana în timpul vizitelor acesteia la reședința sa de vară din Mallorca, potrivit The Telegraph.

„Rece, taciturnă, distantă, cu excepția prezenței paparazzilor”, așa a descris-o pe Diana în cartea „Reconciliation”, care urmează să fie publicată în Franța săptămâna viitoare.

Au existat speculaţii că Juan Carlos a sedus-o pe Prințesă la Palatul Marivent, reședința de vară a familiei regale spaniole din Palma de Mallorca, unde aceasta i-a însoțit pe Prințul Charles de atunci și pe copiii lor, William și Harry, în patru vizite de vară, în 1986, 1987, 1988 și 1990.

Se spune că Juan Carlos a avut relații cu zeci de femei în afara căsătoriei sale cu Regina Sofia de atunci, inclusiv aventuri cu o serie de actrițe și aristocrate spaniole.

Relația sa cu Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, o femeie de afaceri și femeie din înalta societate, a jucat un rol major în decizia sa de a abdica în favoarea fiului său, Felipe al VI-lea, în 2014, după ce aventura a devenit publică în urma unui safari nereușit la vânătoare de elefanți.

Prinţesa Diana l-ar fi considerat „un pic prea atent”

Prințesa Diana nu a vorbit niciodată public despre zvonuri, deși se spune că l-a considerat „un pic prea atent”. Andrew Morton, biograful ei, a citat-o ​​numindu-l pe Juan Carlos „un bărbat foarte libidinos”.

„M-am simțit inconfortabil fiind lăsată singură cu el într-o cameră, deși vă pot asigura că nu s-a întâmplat nimic”, le-a spus prințesa prietenilor după o vizită la Mallorca, conform cărții lui Morton, „Ladies of Spain”.

Juan Carlos a părăsit Spania și s-a mutat la Abu Dhabi în 2020 fără regina Sofia, după ce afacerile sale financiare și fiscale au fost investigate de procurorii de la Curtea Supremă a Spaniei.

În cele din urmă, nu au fost aduse acuzații după ce fostul rege a efectuat plăți extraordinare de peste 5 milioane de euro către agenția fiscală a Spaniei, în timp ce alte capete de acuzare de evaziune fiscală au fost considerate a fi împlinite.

Într-un interviu acordat ziarului Le Figaro din această săptămână, Juan Carlos a spus că s-a mutat la Abu Dhabi pentru a-l ajuta pe Felipe al VI-lea. El a vrut să îmbunătățească imaginea casei regale a Spaniei în mijlocul succesiunii de scandaluri.

„Pentru a-l ajuta pe fiul meu, am căutat un loc unde jurnaliștii din țara mea să nu mă poată găsi cu ușurință”, a declarat Juan Carlos pentru ziarul francez.

„Ultima dată când a venit un jurnalist spaniol, autoritățile locale l-au aruncat în închisoare. A trebuit să intervin pentru a-l elibera”, a spus el.

Autoritățile spaniole pregătesc evenimente publice pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a morții dictatorului Francisco Franco, pe 20 noiembrie, sub titlul „Spania în libertate”.