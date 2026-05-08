Fostul șef al NATO, Rasmussen, avertizează asupra "dezintegrării” alianței și cere un nou bloc european de apărare

Rasmussen a propus crearea unei „coaliții a celor dispuși” formalizate - un grup de țări europene pregătite și capabile să organizeze apărarea continentului. Foto: Getty Images

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut o nouă alianță europeană de apărare, argumentând că NATO, în forma sa actuală, nu mai este suficientă, pe măsură ce cresc îndoielile cu privire la garanțiile de securitate ale SUA, potrivit Politico.

„Ceea ce asistăm acum este dezintegrarea NATO, iar acest lucru este periculos”, a declarat Rasmussen pentru WELT. „Președintele Trump a ridicat atât de multe îndoieli cu privire la angajamentul său față de Articolul 5 și față de apărarea Europei, încât europenii nu pot ajunge decât la o singură concluzie: trebuie să ne menținem pe propriile picioare și să fim capabili să ne apărăm singuri continentul.”

Rasmussen a propus crearea unei „coaliții a celor dispuși” formalizate - un grup de țări europene pregătite și capabile să organizeze apărarea continentului în mod independent. „Nici UE, nici NATO nu sunt în prezent potrivite pentru a consolida un pilon european în cadrul alianței”, a spus el, argumentând că Europa are nevoie de „noi planuri de apărare și noi capacități militare” și trebuie „să intensifice producția de arme și muniții”. Observațiile pun, practic, sub semnul întrebării dacă planurile de apărare regională existente ale NATO - coloana vertebrală operațională a angajamentelor de apărare colectivă ale alianței prevăzute la Articolul 5 - rămân viabile într-un scenariu de implicare redusă a SUA.

Conform propunerii sale, participarea ar fi limitată la țările care îndeplinesc criterii stricte. „Țările NATO care îndeplinesc obiectivul de cinci procente din cheltuielile pentru apărare ar trebui să poată participa, să se angajeze la o garanție de securitate similară Articolului 5 și să împiedice statele individuale să poată bloca operațiunile militare”, a spus Rasmussen. „Și este nevoie de un mecanism pentru a exclude membrii care nu îndeplinesc aceste condiții.”

Cu toate acestea, Rasmussen a declarat că NATO va continua să joace un rol central. „Încă cred că NATO va rămâne piatra de temelie a apărării noastre, iar garanția supremă de securitate este umbrela nucleară americană”, a spus el. Dar „apărarea convențională este ceva ce noi, europenii, ar trebui să ne putem asigura singuri.”

De asemenea, el a cerut ca Ucraina să fie integrată într-un viitor cadru european de securitate ca membru cu drepturi depline al noii alianțe propuse. „Acum vedem și cât de repede dezvoltă Ucraina noi arme și muniții”, a spus Rasmussen. „Avem nevoie de ea ca bastion împotriva Rusiei.”

Rasmussen, care se afla la Berlin pentru discuții cu lideri politici, a declarat că a discutat ideea, dar că nu a primit încă un sprijin ferm. „Da, port multe discuții. Până acum, nu am un angajament ferm. Dar cineva trebuie să pună problema în mișcare.”

El a adăugat că ar „saluta” dacă cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, ar prelua conducerea.

Apelul lui Rasmussen marchează o schimbare semnificativă pentru un politician asociat de mult timp cu legături transatlantice puternice. În calitate de prim-ministru danez, el a susținut războiul condus de SUA în Irak, iar în calitate de șef al NATO a apărat în mod constant un rol puternic de conducere american în cadrul alianței.

Schimbarea de curs, a spus el, nu a venit ușor. „Foarte dureros”, a spus Rasmussen când a fost întrebat cum se simte regândirea securității Europei, în esență, fără Washington. „Încă din copilărie, am admirat Statele Unite și le-am văzut ca liderul natural al lumii libere.”

Dar, a adăugat el, „trebuie să ne ajustăm gândirea strategică și să reducem dependența de oamenii puternici ai acestei lumi - de Trump, Putin, Xi Jinping.” Prea mult timp, „noi, europenii, ne-am bazat pe energie ieftină din Rusia, bunuri ieftine din China și securitate ieftină din Statele Unite. Acest model nu mai funcționează.”