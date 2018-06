Fotografia cu Melania Trump care a devenit virală  

Președintele SUA, Donadl Trump și Melania Trump i-au întâmpinat regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei la Casă Albă pentru o petrecere cu ceai, de modă veche, în timpul călătoriei în trei orașe a cuplului regal.

Cuplul. care se află în Statele Unite timp de șase zile pentru a sărbători 300 de ani de prietenie între cele două țări, a fost întâmpinat marți de soții Trump în ultima etapă a călătoriei lor. Înainte de întâlnirile formale, cei patru s-au afișat reporterilor în afara Casei Albe. Melania a purtat o rochie de catifea lungă de culoare albă cu maro, iar Regina Letizia purta o rochie roz puternic de la Michael Kors.

