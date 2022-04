Primele imagini cu crucișătorul "Moscova" cuprins de foc, înainte să se scufunde în Marea Neagră

Moscova, un crucișător cu rachete ghidate din epoca sovietică, s-a scufundat în apropiere de portul Sevastopol, joi, după ce Ucraina a declarat că a lovit nava cu două rachete de croazieră.

O fotografie neverificată care pretinde că arată nava de război rusă Moscova lovită în mare a fost postată online.

Sursa imaginii este neclară, iar BBC nu a verificat autenticitatea acesteia.

Observatorii militari spun că fotografia poate fi autentică. Rob Lee, doctorand la Departamentul de Studii de Război de la King's College din Londra, a scris pe Twitter că „pare o fotografie legitimă”.

Și OSINTtechnical, un cunoscut cont de Twitter care partajează informații open-source, a scris: „Nu pot verifica autenticitatea, dar acesta este un crucișător din clasa Slava și nu cred că niciunul dintre ele a fost distrus în acest fel. "

Soarta navei a fost contestată aprig de Ucraina - care spune că a scufundat-o cu o rachetă - și Rusia, care spune că s-a scufundat după un incendiu la bord.

