Antena 3 CNN Externe Franţa investeşte 655 de milioane de euro în AI, ca să nu mai depindă de "puteri străine". Un chatbot va conecta instituţiile statului

Franţa investeşte 655 de milioane de euro în AI, ca să nu mai depindă de "puteri străine". Un chatbot va conecta instituţiile statului

M.P.
1 minut de citit Publicat la 11:42 16 Iun 2026 Modificat la 11:42 16 Iun 2026
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inteligență artificială
Franţa investeşte 655 de milioane de euro în AI, ca să nu mai depindă de "puteri străine". Foto: Getty Images

Premierul francez Sebastien Lecornu a anunţat marţi că guvernul pe care îl conduce va investi 655 de milioane de dolari în inteligenţa artificială şi va realiza un chatbot (interfaţă conversaţională - n. red.) comun pentru toate serviciile de stat, notează Agerpres.

Noua platformă va facilita accesul publicului la date.

"Putem fie să fim subjugaţi de această revoluţie (a inteligenţei artificiale), fie să o conducem", a afirmat Lecornu într-un mesaj pe X. "Întrebarea nu mai este dacă statul va utiliza inteligenţa artificială, ci cât de repede se va transforma", a adăugat el, apreciind că "nu ne putem baza pe instrumente dezvoltate de puteri străine. Franţa trebuie să aibă propriile sale instrumente".

Prim-ministrul a făcut anunţul chiar înainte de începerea la Paris a ediţiei din 2026 a conferinţei anuale de tehnologie Viva Tech.

Au retras chatbotul AI Lucie după două zile

Un chatbot bazat pe Inteligență Artificială (AI), susținut de guvernul de la Paris, a fost adus offline după doar două zile în care a fost accesibil publicului larg, la începutul anului 2025.

Decizia a venit după răspunsuri stranii sau hilare pe care această aplicație le-a furnizat atunci când i-au fost adresate întrebări simple, adaugă sursa citată.

Linagora Group, o companie ce face parte dintr-un consorțiu care dezvoltă chatbotul francez, numit Lucie, a anunțat atunci că acesta rămâne un "proiect de cercetare academică în stadiu incipient".

"Lucie a fost lansat prematur", a precizat Linagora, asumându-și faptul că ar fi trebuit să explice mai clar utilizatorilor limitările modelului.

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Etichete: Franta inteligenta artificiala chatbot

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