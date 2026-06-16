Franţa investeşte 655 de milioane de euro în AI, ca să nu mai depindă de "puteri străine". Un chatbot va conecta instituţiile statului

1 minut de citit Publicat la 11:42 16 Iun 2026 Modificat la 11:42 16 Iun 2026

Franţa investeşte 655 de milioane de euro în AI, ca să nu mai depindă de "puteri străine". Foto: Getty Images

Premierul francez Sebastien Lecornu a anunţat marţi că guvernul pe care îl conduce va investi 655 de milioane de dolari în inteligenţa artificială şi va realiza un chatbot (interfaţă conversaţională - n. red.) comun pentru toate serviciile de stat, notează Agerpres.

Noua platformă va facilita accesul publicului la date.

"Putem fie să fim subjugaţi de această revoluţie (a inteligenţei artificiale), fie să o conducem", a afirmat Lecornu într-un mesaj pe X. "Întrebarea nu mai este dacă statul va utiliza inteligenţa artificială, ci cât de repede se va transforma", a adăugat el, apreciind că "nu ne putem baza pe instrumente dezvoltate de puteri străine. Franţa trebuie să aibă propriile sale instrumente".

Prim-ministrul a făcut anunţul chiar înainte de începerea la Paris a ediţiei din 2026 a conferinţei anuale de tehnologie Viva Tech.

Au retras chatbotul AI Lucie după două zile

Un chatbot bazat pe Inteligență Artificială (AI), susținut de guvernul de la Paris, a fost adus offline după doar două zile în care a fost accesibil publicului larg, la începutul anului 2025.

Decizia a venit după răspunsuri stranii sau hilare pe care această aplicație le-a furnizat atunci când i-au fost adresate întrebări simple, adaugă sursa citată.

Linagora Group, o companie ce face parte dintr-un consorțiu care dezvoltă chatbotul francez, numit Lucie, a anunțat atunci că acesta rămâne un "proiect de cercetare academică în stadiu incipient".

"Lucie a fost lansat prematur", a precizat Linagora, asumându-și faptul că ar fi trebuit să explice mai clar utilizatorilor limitările modelului.