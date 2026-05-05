Franța oferă mese la 1 euro pentru toți studenții, după ce guvernul a aflat că mulți renunță la mâncare din lipsa banilor

Publicat la 17:05 05 Mai 2026

Măsura era disponibilă doar pentru cei cu venituri mici sau care primeau ajutor financiar / foto: Getty Images

Franța introduce măsuri pentru a-i sprijini pe studenți, în încercarea de a atenua dificultățile financiare, după ce un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre studenți au fost nevoiți să renunțe la mesele principale din motive financiare. Astfel, universitățile au început să ofere mese la 1 euro tuturor studenților, indiferent de venit, scrie The Guardian.

Până în prezent, universitățile ofereau studenților mese la cantină cu 3,30 euro. Acum însă, guvernul a decis reducerea tarifului, astfel că măsura se va aplica tuturor studenților.

De altfel, organizațiile studențești au insistat pentru extinderea programului.

Anterior, măsura era disponibilă doar pentru cei cu venituri mici sau care primeau ajutor financiar.

Măsura vizează o masă cu trei feluri de mâncare, la un tarif de 1 euro.

Pentru Alexandre Ioannides, un student de 18 ani din Paris, această măsură îi va reduce drastic cheltuielile lunare la cantină, susține el.

„Vin aici de 20 de ori pe lună. Asta înseamnă aproximativ 60 de euro. Acum, însă, voi plăti 20 de euro”, a spus el, potrivit sursei citate.

El a mărturisit că, de acum încolo, datorită măsurii, banii pe care îi va economisi îi va folosi pentru „ieșiri sau mese la restaurant”.

Aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de programul de prânz la 1 euro în 2024, o creștere de 5,3% față de anul precedent, cu aproximativ 46,7 milioane de mese servite la tarifele reduse și standard de 3,30 euro, potrivit operatorului de cantine universitare Crous.

Guvernul se pregătește pentru o creștere a cererii, iar ministrul învățământului superior, Philippe Baptiste, a anunțat că în 2027 vor fi alocate 120 de milioane de euro pentru susținerea programului.

Măsura are ca scop reducerea presiunii financiare asupra studenților din Franța. Potrivit unui sondaj realizat în ianuarie de o organizație a sindicatelor studențești, 48% dintre studenți spun că au renunțat la mese din lipsă de bani, iar 23% au făcut acest lucru de mai multe ori pe lună.