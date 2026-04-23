Franța și Polonia pregătesc primele exerciții nucleare pe flancul estic al NATO. Vor fi simulate lovituri asupra Rusiei

Francezii vor simula utilizarea focoaselor nucleare în timpul exercițiului. FOTO: Hepta

Franța și Polonia ar urma să desfășoare exerciții cu componentă nucleară deasupra Mării Baltice, în cadrul cărora ar simula lovituri asupra unor ținte din Rusia, potrivit onet.pl, care citează portalul Wirtualna Polska.

Manevrele sunt programate să aibă loc în curând pe flancul estic al NATO, în principal deasupra Mării Baltice și a nordului Poloniei. Acestea fac parte din extinderea umbrelei nucleare a Franței pentru a acoperi țările amenințate de politicile agresive ale Rusiei. Exercițiile au loc în urma deciziilor anunțate de Emmanuel Macron la Brest pe 2 martie 2026, potrivit armatei poloneze.

În urma vizitei președintelui francez în Polonia din 20 aprilie și a discuțiilor sale cu prim-ministrul Donald Tusk, cooperarea militară dintre cele două țări urmează să intre în faza practică.

Focoasele nucleare franceze nu vor fi desfășurate permanent în Polonia, dar vor fi desfășurate periodic sub avioanele Rafale, care vor participa la exerciții comune cu Forțele Aeriene Poloneze. În timpul acestor exerciții, piloții polonezi vor fi responsabili de recunoaștere la distanță lungă, recunoaștere a țintelor și atacuri cu arme convenționale, inclusiv rachete de croazieră JASSM-ER lansate de pe avioane F-16. Aceste rachete sunt destinate ipotetic să vizeze așa-numitele ținte de mare valoare din zona Sankt Petersburgului.

Francezii vor simula utilizarea focoaselor nucleare în timpul exercițiului. Avioanele Rafale B sunt capabile să zboare din Franța până la linia Budapesta-Königsberg și să exerseze atacuri asupra unor ținte din Rusia și Belarus.

Conform surselor citate de Wirtualna Polska, armata militară polono-franceză aflată în construcție va opera în afara structurilor NATO, permițând luarea unor decizii de apărare mai rapide . Scenariile exercițiilor sunt destinate să ofere o planificare suplimentară în cazul unui atac rusesc, dar nu vor fi lansate după consultări îndelungate în temeiul articolului 5 din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Sursa subliniază că guvernul lui Donald Tusk nu intenționează să anunțe public noile reguli.

Interlocutorii armatei poloneze indică faptul că francezii recunosc potențialul Poloniei, țara fiind așteptată să aibă una dintre cele mai mari armate din Europa până la mijlocul anilor 2030. Franța oferă Poloniei expertiză și armament pe care Varșovia nu le posedă încă, inclusiv forțe nucleare.

În schimbul extinderii umbrelei nucleare franceze, Emmanuel Macron se așteaptă, așa cum a relatat Wirtualna Polska pe 8 martie, la participarea EDF la proiectul unei a doua centrale nucleare mari în Polonia și la creșterea achizițiilor de arme de către armata poloneză de la companiile franceze. Principiul cheie este „nuclear militar pentru nuclear civil”.

O schimbare radicală a echilibrului puterii

În urma discuțiilor sale cu Macron la Gdańsk, Donald Tusk a subliniat că cooperarea nucleară este un subiect discret și a evaluat faptul că Polonia s-a alăturat „unui grup exclusivist care înțelege nevoile solidarității și suveranității europene”. Prim-ministrul a subliniat că, dacă Polonia nu are grijă de propria securitate, nimeni altcineva nu o va face. El a adăugat că discuțiile pe această temă au început înainte de Tratatul de la Nancy și vor continua.

Președintele francez a anunțat că ambele țări stabilesc un parteneriat în domeniul energiei nucleare, iar Franța va prezenta Poloniei soluții integrate în domeniul cercetării, cooperării industriale și securității.

Donald Tusk și Emmanuel Macron au discutat despre posibilitatea unor exerciții nucleare comune

Exercițiile comune, care implică aeronave echipate cu rachete cu injecție nucleară, marchează o schimbare semnificativă în echilibrul puterii în regiune. Până acum, Rusia, în timpul exercițiilor Zapad, incluzuse în scenariile sale atacuri nucleare asupra Varșoviei, în timp ce NATO nu a răspuns cu exerciții similare.

Exercițiile comune polono-franceze au scopul de a compensa cel puțin parțial acțiunile Rusiei. Pe lângă staționarea periodică a rachetelor Rafale cu focoase nucleare, Franța a propus, de asemenea, cooperarea Poloniei în domeniul recunoașterii prin satelit.