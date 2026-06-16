Friedrich Merz i-a dat cadou lui Donald Trump un tricou al naționalei de fotbal a Germaniei: La urma urmei, suntem în aceeași echipă”

<1 minut de citit Publicat la 12:49 16 Iun 2026 Modificat la 12:49 16 Iun 2026

Friedrich Merz i-a dat cadou lui Donald Trump un tricou al naționalei de fotbal a Germaniei FOTO: X/ Bundeskanzler Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a avut un cadou întârziat pentru Donald Trump, cu ocazia zilei de naștere a acestuia: un tricou al naționalei de fotbal a Germaniei, cu numărul 47 pe spate și cu numele „TRUMP”.

Merz i-a oferit cadoul președintelui american în cadrul unei întâlniri pe care liderii G7 au avut-o marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte ca reuniunea să înceapă oficial, Merz s-a îndreptat către locul său, de unde a luat cadoul și i l-a dus lui Trump, ridicându-l pentru a evidenția numărul și numele prezidențial. „La mulți ani, cu întârziere, pentru a 80-a aniversare, @POTUS. La urma urmei, suntem în aceeași echipă” - a scris pe X Merz, lângă imagini cu momentul în care i-a oferit tricoul lui Donald Trump.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Trump a părut să-i mulțumească și a așezat tricoul pe masă, alături de celelalte lucruri ale sale.

Donald Trump a împlinit 80 de ani duminică, iar Statele Unite găzduiesc în această perioadă Cupa Mondială 2026, alături de Canada și Mexic.