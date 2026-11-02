Friedrich Merz reacționează după violențele de la protestele din weekend: „Cei care încalcă legea vor resimţi întreaga ei forţă”

1 minut de citit Publicat la 15:18 02 Noi 2026 Modificat la 15:18 02 Noi 2026

Imagine de la protestele din Hamburg. Foto: Getty Images

Cancelarul german, Friedrich Merz, a reacționat, luni, la violențele care au avut loc în timpul protestelor din weekend. „Violenţa nu are loc pe străzile noastre, iar guvernul meu nu va arăta nicio toleranţă în această privinţă”, a spus cancelarul, într-un discurs la conferinţa de luni a preşedinţilor filialelor Uniunii Creştin-Democrate (CDU), transmite dpa, potrivit Agerpres.

„Oricine atacă poliţişti şi personal al serviciilor de urgenţă şi jefuieşte magazine ne atacă libertatea, îşi bate joc de societate şi de interesele legitime ale tinerilor. Cei care încalcă legea vor resimţi întreaga ei forţă”, a adăugat el.

Merz le mulţumeşte, în mod deosebit, poliţiştilor, despre care afirmă că au răspuns în mod exemplar.

Pe de altă parte, el remarcă faptul că majoritatea tinerilor au protestat în mod paşnic. Mesajul pozitiv cu care Merz a rămas din acest weekend este că „generaţia tânără este implicată politic şi este preocupată de viitorul ei”.

„Tânăra generaţie nu trebuie împovărată cu costurile unei societăţi care îmbătrâneşte, iar acesta este motivul pentru care întreprindem reforma pensiilor pentru tineri, suntem preocupaţi de securitatea noastră şi ne pregătim economia pentru viitorul digital”, a mai spus Merz.

Zeci de mii de tineri au protestat în întreaga ţară pe parcursul weekendului. Deşi s-au desfăşurat în cea mai mare parte în mod paşnic, unele manifestaţii au fost urmate de tulburări violente.

În Frankfurt, au fost aruncate pietre, au fost sparte vitrine, iar unele magazine au fost jefuite. Peste 100 de poliţişti au fost răniţi.