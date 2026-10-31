FSB spune că a primit informații de la Washington despre un atac terorist pregătit la Moscova. Ținta ar fi complexul muzeal Țarițîno

<1 minut de citit Publicat la 18:26 31 Oct 2026 Modificat la 18:26 31 Oct 2026

Țarițîno este unul dintre cele mai vizitate obiective din Moscova, mai ales în weekend. sursa foto: Getty

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, sâmbătă, că a primit de la Statele Unite, prin canalele de cooperare stabilite între cele două părți, informații potrivit cărora la Moscova s-ar pregăti un atac terorist, notează Agerpres.

Instituția rusă a dat asigurări că a luat măsurile necesare ca urmare a acestor informații, fără să ofere însă alte detalii despre natura amenințării.

Separat, Ambasada Statelor Unite la Moscova a transmis un mesaj în care precizează că are „cunoştinţă despre o ameninţare credibilă cu privire la un eveniment soldat cu numeroase victime” la complexul muzeal Țarițîno, din sudul capitalei ruse, și că guvernul american colaborează în acest sens cu autoritățile de la Moscova.

Țarițîno, fostă reședință imperială transformată în muzeu și parc, este unul dintre cele mai vizitate obiective din Moscova, mai ales în weekend.