FT: La presiunea americanilor, Volodimir Zelenski urmează să anunțe când vor avea loc alegeri în Ucraina

Volodimir Zelenski ar urma să facă anunțul legat de noi alegeri în Ucraina. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intenţionează să anunţe pe 24 februarie un plan pentru alegerile prezidenţiale şi pentru un referendum, a relatat, miercuri, Financial Times, citând oficiali ucraineni şi europeni implicaţi în această planificare, informează Reuters, citat de Agerpres.

Agenţia de presă britanică a relatat săptămâna trecută că, potrivit unui cadru discutat de negociatorii americani şi ucraineni, „orice acord de pace va fi supus” unui referendum de către alegătorii ucraineni, care ar vota simultan în alegerile naţionale.

Oficialii au discutat posibilitatea ca alegerile naţionale şi referendumul să aibă loc în luna mai.

Ucraina a început acum să planifice alegerile prezidenţiale, împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, a relatat Financial Times, citând oficiali ucraineni şi occidentali familiarizaţi cu această chestiune.

Pe data de 24 februarie se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Posibile alegeri prezidențiale, parlamentare și referendum pentru Donbas în mai

Conform informațiilor FT, Zelenski ar vrea ca alegerile naționale să aibă loc în luna mai, alături de un referendum pe tema negocierilor de pace cu Putin.

Conform celor mai recente sondaje Ipsos, Volodimir Zelenski ar avea probleme într-un ipotetic tur doi al prezidențialelor, în care s-ar putea confrunta cu Valeri Zalujnîi, fost șef militar al armatei ucrainene, actual ambasador la Londra.

FT a relatat, de asemenea, că americanii au pus presiune pe Zelenski să organizeze alegeri până pe 15 mai. În caz contrar, administrația Trump a amenințat cu retragerea oricăror garanții de securitate.

Trump i-ar fi spus lui Zelenski și că Ucraina trebuie să cedeze Donbasul statului agresor dacă vrea să primească garanțiile de securitate.

Autoritățile ucrainene spun că organizarea alegerilor în condițiile actuale ar dura în jur de șase luni.

„Americanii se grăbesc”

„Americanii se grăbesc”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, pentru Reuters. Sursa citată spună și că votul poate fi organizat mai repede de șase luni, dar că tot ar fi nevoie de un orizont semnificativ de timp.

Totuși, organizarea de alegeri va necesita modificări în legislația ucraineană pentru că ele sunt interzise în perioada în care este activă legea marțială.

În plus, rezultatul unor ipotetice alegeri ar putea fi puternic distorsionat și de faptul că milioane de oameni sunt plecați din Ucraina sau se află în zone active de război. În plus, o cincime din teritoriul Ucrainei este sub controlul statului agresor.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko a declarat pentru FT că „o competiție politică în timpul unui război nu face bine. Putem distruge țara din interior, acesta este scopul Rusiei”.

Ucraina a cerut, totuși, un armistițiu necondiționat pentru a putea organiza aceste alegeri și pentru a proteja integritatea unui eventual referendum pe tema Donbasului. Autoritățile de la Kiev se tem, însă, că Rusia nu-și va respecta cuvântul, chiar și în contextul unui astfel de armistițiu.