FT: Putin le-a cerut comandanților să cucerească un oraș-cheie din Ucraina până pe 15 noiembrie. Lupte grele pentru fortăreața din est

Vladimir Putin a cerut cucerirea cât mai rapidă a orașului Pokrovsk. Foto: Hepta

Forțele de ocupație rusești și-au intensificat activitatea de luptă în partea de est a regiunii Donețk, lansând operațiuni ofensive la scară largă. Ofensiva rușilor are loc pe fondul încercărilor zadarnice ale președintelui american Donald Trump de a iniția noi negocieri de pace. Potrivit Financial Times, liderul rus Vladimir Putin le-a cerut comandanților să cucerească un oraș-cheie din estul Ucrainei până la mijlocul lunii noiembrie.

Conform publicației, liderul rus Vladimir Putin a însărcinat comandamentul militar cu stabilirea controlului deplin asupra orașului Pokrovsk până la mijlocul lunii noiembrie 2025. Unele unități inamice au pătruns deja la periferia așezării, dar forțele de apărare ucrainene neagă rapoartele despre o încercuire completă a orașului.

După cum notează Financial Times, Pokrovsk a jucat un rol cheie în sistemul logistic al Donbasului până în 2024, rămânând un important nod de transport. O potențială pierdere a acestuia ar crea riscuri semnificative pentru Ucraina și ar deschide noi oportunități pentru inamic de a avansa mai adânc în teritoriu.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat prezența a aproximativ două sute de militari ruși în oraș. În același timp, luptele intense continuă de-a lungul întregii linii a frontului, care se întinde pe mai mult de o mie de kilometri.

Rusia pune presiune intensă pentru a obține noi câștiguri pe câmpul de luptă, în timp ce Ucraina luptă cu disperare să oprească forțele invadatoare din a le străpunge apărarea. Ambele țări încearcă să obțină „capital strategic” înainte de posibilele negocieri de pace dorite de Donald Trump.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminică seară, că situația din Pokrovsk este „dificilă” și că luptele sunt „înverșunate”. El a adăugat că succesul este „critic” în orașul aflat pe linia frontului.