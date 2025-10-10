Furie la Moscova, după ce fiul purtătorului de cuvânt al lui Putin a fost fotografiat în Maldive. Peskov spunea că luptă în Ucraina

Nikolai Peskov, fiul lui, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, se află din nou în centrul unui scandal în Rusia, după ce pe canalul de Telegram Metla au fost publicate informații că nu a luptat în Ucraina, în calitate de artilerist al grupării de mercenari Wagner, în perioada indicată de el într-un interviu. Peskov Jr. a fost surprins, de fapt, pe o plajă în Maldive și a călătorit ulterior în mai multe destinații exotice.

Nikolai Peskov a fost subiectul unei farse telefonice, în 2023, din partea jurnalistului Dmitri Nizovtsev, care a pretins că este comisar militar. La acea vreme, Nikolai a refuzat să se prezinte la comisariatul militar, explicând că „trebuie să rezolve problema la un alt nivel”.

Ulterior, el a susținut că s-a oferit voluntar să servească în gruparea Wagner și chiar că a primit o medalie „Pentru Curaj”, după ce a petrecut șase luni pe front.

Întrebat despre părerea tatălui său cu privire la serviciul său, Nikolai a spus: „Este mândru de mine, cred. Tatăl meu mi-a spus că am luat decizia corectă”.

Cu toate acestea, conform datelor scurse de la serviciul de frontieră, pe 31 ianuarie 2023, Peskov a părăsit Rusia spre Maldive, unde a petrecut aproximativ trei săptămâni. A vizitat din nou regiunea în septembrie același an.

Fiul lui Peskov a vizitat, de asemenea, în repetate rânduri Turcia și Emiratele Arabe Unite. Aceste informații pun la îndoială afirmațiile sale privind participarea militară.

Ce avere au fii lui Dimitri Peskov

Mass-media și organizațiile anticorupție au relatat anterior despre proprietăți imobiliare deținute de copiii lui Dmitri Peskov. Nikolai deține un apartament pe strada Bolshaya Dorogomilovskaya din Moscova, iar în martie 2024, a devenit proprietarul unei case în comunitatea de cabane DSK Bakovka din Odintsovo.

Mai mult, fiica lui Peskov, Elizaveta, deținea anterior 25% din compania franceză Sirius, care era înregistrată pentru un apartament de 180 de metri pătrați din Paris, în valoare de aproximativ 1,77 milioane de euro.

Fundația Anticorupție a susținut că venitul oficial al familiei nu permitea o astfel de achiziție. Dmitri Peskov a negat orice legătură cu implicarea familiei în tranzacție, afirmând că fiica sa „trăia foarte săracă la Paris și nu a fost niciodată o persoană bogată”.

În 2022, Elizaveta Peskova a fost plasată sub sancțiunile UE și SUA. Ca răspuns, ea a declarat că restricțiile sunt nedrepte și a subliniat că „îi place să călătorească”.