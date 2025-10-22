Furtuna tropicală Melisa ar putea declanșa inundații și alunecări de teren catastrofale, în apropiere de SUA. Risc mare de uragan

O nouă furtună tropicală, Melissa, străbate Marea Caraibelor, amenințând să declanșeze inundații și alunecări de teren catastrofale. FOTO: Hepta

O nouă furtună tropicală, Melissa, străbate Marea Caraibelor, amenințând să declanșeze inundații și alunecări de teren catastrofale la sfârșitul acestei săptămâni. Meteorologii se tem că noua furtună tropicală este departe de a-și diminua intensitatea și că se va transforma într-un uragan, potrivit CNN. Se așteaptă ca furtuna tropicală să se îndrepte spre nord-vest, spre Jamaica și peninsula sud-vestică a Haitiului, pe măsură ce se transformă în uragan până la sfârșitul săptămânii. Ploile abundente se răspândesc deja spre nord, fiind prognozate între 12 și 25 de centimetri/m3 în sudul Haitiului și Republica Dominicană până vineri. Această cantitate mare de ploaie pe terenul muntos din zonă ar putea declanșa inundații fulgerătoare și alunecări de teren catastrofale.

Deși prognoza este încă neclară, ploile torențiale, vânturile puternice și inundațiile cauzate de valurile cauzate de furtună reprezintă amenințări indiferent de direcția furtunii tropicale până săptămâna viitoare, potrivit The New York Times.

Deja a fost emisă o avertizare de uragan pentru anumite părți din Haiti, iar o avertizare de furtună tropicală este în vigoare pentru Jamaica.

Cum se deplasează furtuna tropicală Melissa

Furtuna tropicală din Marea Caraibelor Melissa se mișca la aproximativ 480 de kilometri sud de Haiti, cu vânturi maxime susținute de 80 km/h începând de miercuri dimineață, potrivit Centrului Național pentru Uragane.

Specialiștii susțin că este încă prea devreme pentru a stabili exact unde se va îndrepta furtuna tropicală și cât de puternică va deveni. Dacă se transformă în uragan, ar fi al cincilea din sezonul atlantic din 2025 de până acum și primul care se rotește în interiorul Caraibelor.

Există o șansă mică, dar diferită de zero, ca Melissa să afecteze direct continentul american, deși detaliile încă sunt în curs de clarificare. Puerto Rico este mult mai probabil să se confrunte cu o parte din ploile provocate de furtună.

Traiectoria exactă a furtunii tropicale este încă dificil de stabilit, dar există două scenarii principale pe care meteorologii le monitorizează în ultimele zile. Cel care pare cel mai probabil în acest moment ar putea însemna un dezastru pentru anumite părți din Hispaniola (Haiti și Republica Dominicană); celălalt scenariu ar putea înseamna ca furtuna tropicală Melissa să lovească aproape de America Centrală.

Ambele implică faptul că Melissa va lovi mai întâi deasupra Mării Caraibelor timp de mai multe zile în această săptămână, agitând mările și aducând vreme rea pe insulele aflate la raza de acțiune a furtunii.

De acolo, furtuna tropicală Melissa s-ar putea îndrepta spre nord până la sfârșitul săptămânii și ar putea ajunge aproape de Hispaniola în weekend, consolidându-se într-un uragan de categoria 1 până sâmbătă dimineață. Acesta este scenariul pe care îl reflectă traiectoria centrului pentru uragane pentru acest sistem.