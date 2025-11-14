Garda de Coastă a SUA a descoperit o navă spion a Rusiei, lângă Hawaii. Cum au reacţionat americanii

1 minut de citit Publicat la 08:30 14 Noi 2025 Modificat la 08:30 14 Noi 2025

Garda de Coastă a SUA a descoperit o navă spion a Rusiei, lângă Hawaii. Sursa foto: Hepta

Garda de Coastă a SUA a anunțat, joi, că a detectat o navă spion militară rusească care opera în apropierea apelor teritoriale americane, pe 29 octombrie. Nava Kareliya se afla la aproximativ 24 de kilometri sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA. O aeronavă și o navă a Gărzii de Coastă „au răspuns navei Kareliia, aparținând Serviciului de Informații Generale al Marinei Federale Ruse”, a transmis Garda de Coastă, potrivit Fox News.

Acționând în conformitate cu dreptul internațional, Garda de Coastă a declarat că personalul monitorizează activitățile navei în apropierea apelor teritoriale americane pentru a asigura securitatea maritimă a navelor americane care operează în zonă.

De asemenea, garda de coastă va monitoriza nava pentru a sprijini eforturile de apărare a teritoriului american.

„Garda de Coastă a SUA monitorizează în mod curent activitatea maritimă din jurul Insulelor Hawaii și în întreg Pacificul pentru a asigura siguranța și securitatea apelor americane”, a scris într-un comunicat căpitanul Matthew Chong, șeful departamentului de intervenție din cadrul Districtului Oceania al Gărzii de Coastă.

Ce navă au trimis ruşii

Navele din clasa Vishnya sunt un grup de nave de colectare a informațiilor construite pentru Marina Sovietică în anii 1980, potrivit site-ului web al Armatei SUA. Există șapte nave încă în serviciu în Marina Rusă.

Acestea sunt nave mari, special concepute pentru colectarea de informații prin semnale prin intermediul unei game extinse de senzori, potrivit site-ului. Datele pot fi transmise către țărm prin intermediul antenelor de legătură prin satelit.

Deși navele sunt proiectate pentru colectarea de informații, acestea sunt înarmate cu două sisteme de arme AK-630 de apropiere și lansatoare de rachete sol-aer (SAM) SA-N-8, pentru autoapărare de ultimă instanță, potrivit Armatei.