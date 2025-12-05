Garda Naţională din Statele Unite este autorizată temporar să-şi prelungească desfăşurarea la Washington

sursa foto: Getty

O decizie în primă instanţă ce ordona administraţiei Trump să retragă militarii Gărzii Naţionale din capitala Washington DC a fost anulată, joi, de o curte de apel federală din SUA. Măsura ar fi urmat să intre în vigoare în 11 decembrie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Începând cu luna iunie a acestui an, preşedintele american Donald Trump a trimis Garda Naţională în repetate rânduri la Los Angeles, Washington şi Memphis, de fiecare dată în pofida opiniei autorităţilor locale democrate.

Totuși, în data de 20 noiembrie, o judecătoare a dat dreptate municipalităţii Washington DC care acuză guvernul federal că şi-a depăşit atribuţiile.

În hotărâre, acesta a precizat că legea nu ar autoriza înrolarea Gărzii Naţionale de la Washington în ''misiuni de descurajare a infracţionalităţii fără solicitarea autorităţilor civile ale oraşului'' şi fără a se cere trimiterea în capitala federală a unor efective ale Gărzii Naţionale din alte regiuni ale ţării.

Totuși, judecătoarea Jia Cobb şi-a însoţit decizia cu o amânare de 21 de zile, până la 11 decembrie, ceea ce i-a permis guvernului să facă apel.

Sesizată de urgenţă de administraţia Trump, o curte de apel a acordat un răgaz până la noi dispoziţii, subliniind că nu ar fi vorba ''de o decizie pe fondul dosarului''.

Justiţia a blocat în octombrie până la noi ordine desfăşurări similare la Chicago şi Portland.

Curtea Supremă, ce are o majoritate conservatoare, a fost sesizată de urgență de administrația Trump, care vrea să obțină autorizarea desfășurărioi Gărzii Națiobale la Chicago, însă aceasta nu s-a pronunțat deocamdată.

Preşedintele american Donald Trump şi-a stabilit ca prioritate combaterea imigraţiei clandestine. În mai multe declarații, de la preluarea mandatului, acesta a evocat o ''invadare'' a SUA de ''infractori veniţi din străinătate'' şi vorbind în mod repetat despre expulzările de imigranţi.