Generalul rus Andrei Simonov a fost ucis într-un atac al armatei ucrainene în oraşul Izium

Generalul rus Andrei Simonov se afla în oraşul Izium, astăzi, atunci când postul de comandă rus a fost atacat de forţele armatei ucrainene.

Potrivit primelor informaţii, generalul Simonov a fost eliminat în urma atacului, însă numărul total al victimelor nu a fost făcut public.

Generalul Simonov se alătură astfel altor zece generali ai Rusiei care şi-au pierdut viaţa în războiul din Ucraina.

Numărul generalilor ucişi în Ucraina este neobişnuit de mare, a explicat David Petraeus, fost şef al CIA, care a mai precizat că aceasta este încă o dovadă a faptului că dispozitivul de comandă şi control al armatei ruse nu funcţionează.

De la începutul războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, Rusia ar fi pierdut peste 20.000 de militari în Ucraina, printre care şi câteva zeci de ofiţeri cu rang superior.

Armed Forces of #Ukraine killed another #Russian General: In #Izyum as a result of the attack by the Ukrainian forces on the command post of the Russian army, Major General Andrei Simonov was eliminated pic.twitter.com/r3vLrW1QEE