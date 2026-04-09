Georgia Meloni se distanțează de Trump și avertizează că “occidentul riscă paralizarea”

Meloni a anunțat că Donald Trump a invitat acum Italia să se alăture ca țară observatoare.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-a distanțat de președintele american Donald Trump în timpul unui discurs parlamentar de joi, într-o încercare de a-și salva funcția de premier după înfrângerea zdrobitoare la referendumul de luna trecută, potrivit Politico.

„Occidentul stă pe două picioare: cel european și cel american. Dacă nu se mișcă în aceeași direcție, riscă paralizarea”, a avertizat Meloni, adăugând că continuă „să creadă în necesitatea de a lucra pentru a asigura unitatea Occidentului”.

Discursul vine după ce guvernul a pierdut un referendum privind reforma justiției, pe care mulți l-au considerat un vot împotriva lui Meloni. Aliații ei dau vina pe creșterea prețurilor la energie cauzate de războiul din Iran și pe prietenia ei cu Trump, care este din ce în ce mai mult perceput ca fiind toxic chiar și de formațiunile de dreapta.

Prim-ministrul de dreapta și-a folosit discursul pentru a sublinia public dezacordurile sale cu liderul american, pentru prima dată de când a fost reales în 2024.

„Așa cum este normal între aliați, trebuie să spunem clar chiar și atunci când nu suntem de acord”, a declarat Meloni în fața parlamentului. Ea a continuat să enumere episoade în care a susținut că guvernul său s-a opus Casei Albe, de la tarife „pe care le-am definit de multe ori ca o alegere greșită”, până la apărarea „onoarei soldaților noștri din Afganistan, care au fost definiți ca inutili” și protejarea integrității teritoriale a Groenlandei alături de aliații europeni.

Liderul italian a descris, de asemenea, războiul din Iran ca fiind „o operațiune militară cu care Italia nu a fost de acord și la care nu a participat... un fapt care a ieșit la iveală în toată concretețea sa odată cu afacerea Sigonella”, a continuat ea. Ea se referea - pentru prima dată într-o declarație publică - la recenta decizie a Italiei de a refuza permisiunea unei aeronave militare americane de a ateriza la baza aeriană Sigonella din Sicilia înainte de a zbura în Orientul Mijlociu.

Remarcile de joi reprezintă un punct de reper retoric clar asupra alianței sale cu Trump - care este extrem de nepopular în Italia - în comparație cu pozițiile mai blânde de la începutul acestui an.

Meloni a descris tarifele impuse de Trump țărilor europene care au trimis trupe în Groenlanda drept o „greșeală”, dar a justificat și această decizie ca fiind cauzată de o „neînțelegere”. De asemenea, ea a susținut ideea de a-i acorda lui Trump Premiul Nobel pentru Pace.

Însă prețurile exorbitante la energie, legate de conflictul din Orientul Mijlociu, se dovedesc a fi deosebit de periculoase din punct de vedere politic.

Un raport al Băncii Italiei, publicat vineri, a revizuit în jos previziunile de creștere din cauza „incertitudinii excepțional de mari”, ceea ce sugerează că impactul războiului din Iran asupra pieței energetice și economiei italiene ar putea duce la o recesiune.

Aceste constrângeri îngreunează găsirea resurselor necesare guvernului Meloni pentru bugetul său final preelectoral de anul viitor și pentru a pune bani în buzunarele alegătorilor.

În acest context, ea a folosit discursul pentru a reînvia o propunere deja lansată de miniștrii săi - și respinsă de Comisie - pentru o suspendare temporară a Pactului de Stabilitate și Creștere dacă conflictul continuă.

Miercuri, viceprim-ministrul Matteo Salvini a declarat că suspendarea pactului este „prioritatea” guvernului și a comparat regulile UE privind datoria cu o „cămașă de forță”. Oficialii europeni au început, de asemenea, să semnaleze deschidere față de propunere. Comisarul european francez, Stéphane Séjourné, a declarat că blocul comunitar nu exclude o flexibilitate mai mare în contextul crizei.