Gerantul interimar al Consulatului României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata de Rusia

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Gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv, a anunțat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. MAE a precizat că decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat joi după-amiază la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, scrie Agerpres.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii, partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, se arată într-un comunicat al MAE.

Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă.

„Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.

La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv”, se menționează în comunicat.

În 29 mai, președintele României, Nicușor Dan, l-a declarat pe consulul rus din Constanța „persoană indezirabilă” și a adăugat că consulatul general din acest oraș va fi închis.

El a luat această decizie după ce, în noaptea de 29 mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Consulul rus la Constanța a părăsit România în 1 iunie, după ce MAE român l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul de la Constanța și i-a cerut acestuia să părăsească țara noastră în termen de 72 de ore.