Germania acuză Rusia că a trimis un avion de luptă să survoleze o fregată germană din Marea Baltică

Boris Pistorius, ministrul german de externe. Foto: Getty Images

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat, miercuri, în faţa Bundestagului, că un avion de vânătoare rusesc a survolat, recent, o fregată germană în Marea Baltică, în ceea ce el a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Rusiei, relatează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres.

Vorbind în parlament la o dezbatere despre bugetul pe 2026, Pistorius a afirmat că, recent, „drone şi avioane de vânătoare ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian polonez şi eston şi au survolat o fregată germană în Marea Baltică”, fără a oferi detalii despre momentul când a avut loc acest ultim incident.

„Putin vrea să provoace statele membre NATO şi să identifice, să expună şi să exploateze presupuse puncte slabe ale alianţei NATO”, spune ministrul german, reafirmând că răspunsul aliaţilor trebuie să fie ferm şi unit, dar şi reţinut.

Rusia acuză țările europene de „isterie” după ce statul agresor a trimis drone și avioane să pătrundă ilegal în spațiul aerian NATO. Purtătorul de cuvânt al regimului Putin, Dmitri Peskov, susține că acuzațiile europenilor sunt „nefondate și nesusținute de probe”.

În urmă cu două săptămâni, în jur de 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au doborât mai multe dintre aceste drone cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

În timp ce oficiali polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului făcut în noaptea de 9 spre 10 septembrie asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

Ulterior, vineri, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit NATO şi guvernului acestei ţări, care au acuzat Rusia de o „provocare fără precedent”.

Rusia neagă intrarea acelor avioane în spaţiul aerian al Estoniei, afirmând că ele se îndreptau către exclava Kaliningrad urmând culoarul de zbor stabilit în spaţiul aerian internaţional şi fără a fi pătruns în spaţiul aerian eston.

Într-un alt incident, Danemarca a închis, luni, aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută.